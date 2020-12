Bissendorf/Mellendorf

Unbekannte haben an den beiden Bahnhöfen in Mellendorf und Bissendorf jeweils einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Die Diebe schnitten die Automaten vermutlich mitthilfe eines akkubetriebenen Winkelschleifers seitlich auf, öffneten die Automatentür und stahlen Geld und Zigaretten in bisher noch unbekannter Menge. Der Gesamtschaden liegt vermutlich bei mehr als 5000 Euro.

Passanten informierten die Polizei am Mittwoch über die Aufbrüche. Die Ermittler können die Tatzeit momentan noch nicht weiter eingrenzen. Sie gehen aber davon aus, dass die Diebe in der Nacht zu Dienstag oder Mittwoch zugeschlagen hatten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Mellendorf unter Telefon (05130) 977-0 in Verbindung zu setzen.

Von Frank Walter