Wedemark/Hannover

In Anerkennung seiner besonderen Verdienste um das Allgemeinwohl hat Hans Georg Bulla aus Mellendorf jetzt eine hohe Auszeichnung erhalten. Die stellvertretende Regionspräsidentin Petra Rudszuck hat dem 71-Jährigen im Beisein von Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski in Hannover das Verdienstkreuz am Bande des Niedersächsischen Verdienstordens verliehen. Als gebührende Würdigung und Anerkennung, hob Rudszuck im Namen von Ministerpräsident Stephan Weil hervor.

Als Autor bereits mit zahlreichen Preisen bedacht

Bulla engagiere sich seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Förderung von Kultur, Literatur und kultureller Bildung, betonte Rudszuck in der Laudatio, die coronagemäß im kleinen Rahmen und auf Abstand stattfand. Neben dieser Tätigkeit hat sich Bulla auch als Autor mit zahlreichen Veröffentlichungen, Gedicht- und Erzählbänden hervorgetan. Dafür erhielt der Bissendorfer unter anderem den Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis und den ersten Kurt-Morawietz-Literaturpreis der Stadt Hannover. Als Lyriker, Lektor und Lehrer gilt Hans Georg Bulla als einer der bedeutendsten niedersächsischen Autoren.

Und die Lehrtätigkeit hat vielen jungen Autoren den Weg geebnet. Bis heute fördert Bulla Nachwuchsschreiber und bietet ihnen literarische Werkstattgespräche, das Lektorat von Manuskripten und die Herausgabe von Anthologien an. Ans Aufhören denkt der 71-Jährige indes nicht. „Wenn man selbst Literat ist – immerhin seit fast 50 Jahren –, kann man nicht einfach aufhören“, sagt Bulla. Mit dieser ihm nun verliehenen Auszeichnung fühle er sich durchaus wertgeschätzt.

Lesen Sie auch:Der Dichter, der die Stille aufschreibt – zum 70. Geburtstag von Hans Georg Bulla

Bulla organisiert Literaturwettbewerbe

Nach sozialwissenschaftlicher Forschungstätigkeit und Promotion war Bulla von 1987 bis 2006 hauptberuflich als pädagogischer Mitarbeiter für die Bereiche kulturelle Bildung, kulturpolitische Initiativen, Medienpolitik und -pädagogik beim Landesverband der Volkshochschulen Niedersachsens beschäftigt. Es folgte eine Anstellung bei der neu gegründeten Agentur für Erwachsenen- und Weiterbildung des Landes. Parallel übernahm der Wissenschaftler unter anderem die Aufgabe des Sprechers des Bundesarbeitskreises Kultur der Volkshochschullandesverbände und die Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden der Bundesakademie für Kulturelle Bildung in Wolfenbüttel. Zudem konzipierte und organisierte Bulla vor gut drei Jahrzehnten drei bis dahin bundesweit einmalige Literaturwettbewerbe für die Schreib- und Literaturwerkstätten an allen niedersächsischen Volkshochschulen.

Doch damit nicht genug. Über seine beruflichen Verpflichtungen hinaus hat sich Bulla jahrzehntelang ehrenamtlich in Aktivitäten der Kultur- und Literaturförderung engagiert: etwa als Lektor und Herausgeber von mehr als 120 deutschsprachigen Editionen des niederländischen Buchkünstlers Eric van der Wal. Dabei verhalf er zahlreichen jungen Autoren zu ihren Debüts. Zudem war er im literarischen Beirat des Heinrich-Heine-Hauses Mitglied und ebenso im Redaktionsbeirat der Literaturzeitschrift „Ort der Augen“, Vorstandsmitglied im Verband Deutscher Schriftsteller Niedersachsen-Bremen und Ende der Neunzigerjahre Mentor im Förderprogramm des Landes Niedersachsen für junge Autoren.

Lehraufträge in Hildesheim und Turin

Hinzu kommen diverse Lehraufträge an der Universität Hildesheim und Turin. Für die Goethe-Institute in den USA, in Italien und Finnland hat er zudem literarische Seminare und Werkstätten angeboten. In der Region Hannover war Bulla außerdem maßgeblich an zahlreichen Ausstellungen, etwa in der Reihe „Kunst im Schloss“ im Schloss Landestrost in Neustadt, verantwortlich. Zudem organisierte er zahlreiche Buchausstellungen in Niedersachsen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.

Die Verdienste des Geehrten spiegelten sich auch in den lobenden Worten von Wedemarks Bürgermeister Zychlinski wieder. „Worte haben Macht. Worte wirken nach. Sie bewegen, rütteln auf, erschrecken und begeistern.“ Dafür brauche es Menschen wie Hans Georg Bulla. „Sie bringen Worte zu Papier, erschaffen Lyrik und Prosa, heiter und ernst, alltäglich und surreal. Ihre Texte sind einzigartig“, sagte Zychlinski.

Zychlinski : Ein literarisches Vorbild ist Teil der Gemeinde

„Sie sind Lehrer und Vorbild für die, die schreiben.“ Als Mentor lasse Bulla junge Autoren an seiner Erfahrung und seinem Wissen teilhaben. Mehr noch: Der Nachwuchs werde inspiriert und motiviert. Dabei verfolge Bulla nur ein Ziel: „die Literaturwelt um noch eine Autorin oder einen Autor reicher zu machen“, lobte der Bürgermeister. „Ihre Verdienste füllen zwei Leben, wenn Sie mich fragen, und ich freue mich darüber, dass Sie als literarisches Vorbild Teil dieser Gemeinde sind.“

Von Sven Warnecke