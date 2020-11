Bissendorf

Weihnachten im Schuhkarton: Ist das getarnte Missionierung oder doch eher selbstlose Hilfe? Für die Grundschule Bissendorf gilt Letzteres. Wie in den vergangenen Jahren hat sich der Förderverein der Bildungsstätte erneut zu Weihnachten mit dieser Aktion für benachteiligte Kinder starkgemacht. Die Grundschulkinder haben mehr als 200 Päckchen geschnürt.

Bei dieser weltweit wohl größten Geschenkeaktion werden Weihnachtspakete an bedürftige Kinder in mehr als 100 Ländern verteilt, berichtet Henning Kalkühler, Sprecher des Fördervereins. „Die Hilfsbereitschaft der Schüler aus der Bissendorfer Grundschule war erneut lobenswert hoch.“ Die Pakete mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Geschenken sind nun übergeben worden. Das soll Kalkühlers Angaben zufolge Kindern zu Weihnachten ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Anzeige

Kritiker sprechen von einer Art Missionierung

Die Grundschüler haben neue oder neuwertige Spielsachen wie Kuscheltiere, Puppen, Autos, Bälle, Puzzle und Bauklötze, Süßigkeiten wie Lutscher, Bonbons und Traubenzucker, sowie Duschgel, Shampoo, Seife, Zahnbürste und -pasta und Haarspangen, Kinderkleidung und Schulmaterial in die Pakete gesteckt.

Im deutschsprachigen Raum gibt es die Aktion seit 1996. Die Akteure selbst wollen das nicht als Entwicklungshilfe verstanden wissen, sondern vielmehr schlicht als Geschenkekampagne. Dennoch gibt es immer wieder Kritik, dass es sich doch wohl um eine christliche Missionierung handeln würde. Dieser schließen sich auch einige Vertreter der evangelischen, speziell aber der katholischen Kirche in Deutschland regelmäßig an.

Schulleiterin freut sich über das Ergebnis

Schulleiterin Stefanie Hengst ist indes stolz über das Ergebnis. „Wir freuen uns, dass die durch unseren Förderverein an unsere Elternschaft weitergeleitete Aktion so viel Anklang gefunden hat.“ Sie sei sehr dankbar, dass so viele Familien etwas gespendet haben und „die Kinderaugen in dieser schwierigen Zeit zum Strahlen bringen werden“.

Lesen Sie auch

Von Sven Warnecke