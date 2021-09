Mellendorf

Auch während der Corona-Pandemie sind Blutspenden nötig, damit Patienten weiterhin mit Blutpräparaten zur Therapie und Notfallversorgung versorgt werden können. Die nächste Gelegenheit zur Blutspende beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) Wedemark besteht am Freitag, 10. September, von 16 bis 19.30 Uhr in der Sporthalle der Realschule Mellendorf, Am Langen Felde.

Für einen reibungslosen Ablauf hat der Blutspendedienst ein Reservierungssystem eingeführt. Damit werden Wartezeiten vermieden. Spendenwillige sollten sich auf dem Portal www.spenderservice.net anmelden und einen Termin reservieren.

Jede gesunde und fitte Person von 18 bis 72 Jahren kann Blut spenden, Erstspender bis zum Alter von 64 Jahren. Mitzubringen sind der Personalausweis und, soweit vorhanden, der Blutspendeausweis. Getränke stehen bereit. Statt des üblichen Imbisses wartet eine Überraschung als Dankeschön auf die Spender.

Von Frank Walter