Wedemark

Die Polizei sucht Unbekannte, die in der Silvesternacht Böller in den Briefkasten des Mehrgenerationenhauses an der Straße Gilborn in Mellendorf geworfen haben. Der Behälter wurde dadurch erheblich demoliert. Die Höhe des Schadens stand am Sonntag noch nicht fest.

Zudem wurde in Mellendorf ein an der Straße Kreuzheister in Mellendorf geparktes Auto von einen Böller leicht beschädigt.

Unterstand in Abbensen brennt nieder

In Abbensen brannten an der Straße Waldweg auf einem Grundstück eine Mülltonnenbox mit zwei Behältern ab. Auch in diesem Fall vermutet die Polizei Pyrotechnik als Ursache. Die Anwohner konnten bis zum Eintreffen der Feuerwehr die Flammen eindämmen. Doch der Unterstand brannte komplett ab. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise zu den Sachbeschädigungen erbittet das Kommissariat unter Telefon (05130) 9770.

Lesen Sie auch Nach Streit um laute Böller: Schläger verletzt 56-Jährigen in Mellendorf und türmt mit Pistole

Insgesamt verlief aus Sicht der Polizei die Silvesternacht in der Wedemark jedoch ruhig. Das sei wohl auch auf die derzeitigen pandemiebedingten Beschränkungen zurückzuführen, heißt es von einem Sprecher der Polizei.

Von Sven Warnecke