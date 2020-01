Wennebostel

Gesperrte Straßen und Bauarbeiten bestimmen aktuell das Ortsbild in Wennebostel. Doch wie kommt die Feuerwehr da eigentlich durch? „Das An- und Abfahren der Grundstücke an der Kreisstraße 107 namens In Wennebostel ist von der einen oder anderen Seite möglich, sodass der Brandschutz immer sichergestellt ist“, betont Ortsbrandmeister Markus Kablitz.

„Ich bin als Ortsbrandmeister in regelmäßiger Abstimmung mit unserem Ortsbürgermeister Achim von Einem“, erläutert der in der Jahresversammlung am Wochenende wiedergewählte Chef der Ortsfeuerwehr. „Auch bei den Baubesprechungen mit den ausführenden Firmen bin ich eingebunden, sodass ich immer aktuell über Veränderungen informiert bin.“

Die Bauarbeiten zur Sanierung der K 107 Richtung Gailhof haben im September begonnen; eine 18-monatige Sperrung der Straße wurde angekündigt. Autofahrer müssen immer wieder Umleitungen in Kauf nehmen, die Anwohner haben Abschnitt für Abschnitt Bagger vor der Haustür.

Die Bauarbeiten an der K 107 durch Wennebostel setzten sich lange fort - die Ortsfeuerwehr muss sich flexibel darauf einstellen. Quelle: Ursula Kallenbach

Alarm und Ausrücken bei Bedarf anders

„Für die Ortsfeuerwehr bedeuten die Arbeiten am Trinkwassernetz in diesem Bereich oder bei Vollsperrungen von Straßenteilabschnitten, dass sie bei Bedarf die Alarm- und Ausrückeordnung ändert“, verdeutlicht Kablitz. Dazu werde die Feuerwehr Bissendorf alarmiert, um mit längeren Schlauchstrecken diese Abschnitte zu überbrücken.

Ortsbrandmeister für weitere Amtszeit

In der Jahresversammlung der Feuerwehr Wennebostel wurde der Ortsbrandmeister am Sonnabend für weitere sechs Jahre Amtszeit einstimmig wiedergewählt. An seiner Seite hat Kablitz den neu und ebenso einstimmig gewählten Stellvertreter Florian Heine, nachdem Vorgänger Heiko Henn krankheitsbedingt zurückgetreten war.

Ortsbrandmeister Markus Kablitz (vorn Mitte) und sein Stellvertreter Florian Heine (rechts) bilden jetzt die Spitze der Wennebosteler Feuerwehr. Quelle: Ursula Kallenbach

Aktuell ruht die Arbeit der Nachwuchsabteilung

Der Ortsfeuerwehr Wennebostel gehören 26 Aktive, 13 Mitglieder in der Altersgruppe und 93 fördernde Mitglieder an. Bis zur Jahresversammlung konnten noch die Kameraden ohne Kamerad‘innen angesprochen werden – eine reine Männerwehr. Aber Änderungen stehen ins Haus. Hingegen ruht die Jugendfeuerwehr. Aber mit künftigen Neubaugebieten werde es damit wieder aufwärts gehen, hofft der Ortsbrandmeister.

Feuerwehr alle zehn Tage im Einsatz

2019 ist die Ortsfeuerwehr zu 34 Einsätzen ausgerückt. In 30 Fällen ging es in den Bereich Wennebostel, Bissendorf und Bissendorf-Wietze. Bei vier Einsätzen nach dem gemeindeweiten Logistikkonzept leistete sie ihren Beitrag zur Gefahrenabwehr in der Wedemark. Die Ortsfeuerwehr verfügt über ein neues Löschfahrzeug Logistik, das mehrere Logistik-Container über eine Laderampe am Heck transportiert. So unterstützt Wennebostel die anderen Feuerwehren in Einsätzen, auch auf der Autobahn. Rechnerisch ist diese Feuerwehr gut alle zehn Tage im Einsatz. Insgesamt wurden 2949 Stunden geleistet, davon 311 Stunden bei Einsätzen, die anderen bei Fortbildungs- und Übungsdiensten.

Am Feuerwehrgerätehaus in Wennebostel ist das Parkplatzproblem nach Überzeugung von Ortsbürgermeister Hans-Joachim von Einem ungelöst. Er setzt sich für einen Neubau ein. Quelle: Ursula Kallenbach

Es fehlen Atemschutzgeräteträger

Für eine neue Abgasabsauganlage im Feuerwehrgerätehaus dankte Gerätewart Bodo Mellow der Gemeinde Wedemark. Auch ein Kohlenmonoxid-Gasdetektor sei neu im Bestand. Sorgen äußerte Mellow, zugleich Atemschutzgerätewart, dass derzeit nur fünf Atemschutzgeräteträger unter den Aktiven in Wennebostel ohne Einschränkungen tauglich seien. „Mein Ziel wären zehn“, sagte er. Es gebe gemeinsame Dienste mit der Feuerwehr Gailhof.

Nach der Ernennung ist Florian Heine nun Oberfeuerwehrmann, ebenso sind es jetzt Daniel Wigger und Marco Michalke. Feuerwehrmänner sind Jonathan Heinrichs, Marvin Niedzella und Markus Koch. Für 60 Jahre Mitgliedschaft erhielt Rolf Seifert das Ehrenzeichen der Feuerwehr. Henner Kissing wurde mit dem Feuerwehrehrenzeichen für 40 Jahre aktiven Dienst ausgezeichnet.

Fünf Millionen Euro für die Feuerwehr Mit einem Bau- und Beschaffungsprogramm in Höhe von mittelfristig fünf Millionen Euro befinde sich die Gemeinde Wedemark in ihrem größten Investitionsprogramm für die Feuerwehr, betonte Bürgermeister Helge Zychlinski. Dazu gehöre auch das neue Logistikfahrzeug der Wennebosteler Ortsfeuerwehr. Für die Mellendorfer wird im April eine Drehleiter erwartet, die Aktiven werden ab Februar mit 525 neuen Schutzhelmen ausgerüstet. Auch Neubauten stehen an. Für ein Feuerwehrgerätehaus in Berkhof ist ein Grundstück gefunden, berichtete der stellvertretende Gemeindebrandmeister Christoph Boss. Ein gemeinsames Feuerwehrhaus für Meitze und Gailhof sei geplant, „möglichst im Bereich Neuer Hessenweg“.

Weitere Einsatzmeldungen von Polizei und Feuerwehr aus der Wedemark finden Sie in unserem Ticker.

Lesen Sie auch

Von Ursula Kallenbach