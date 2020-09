Brelingen

Manch Spaziergänger mag es als Schauspiel der Natur bezeichnen, andere wiederum als deutlich sichtbare Folge des Klimawandels. Die Natur scheint aus dem Gleichgewicht geraten zu sein. Dies wird bei einem Blick auf eine Ausgleichsfläche der Gemeinde Wedemark hinter dem Brelinger Friedhof deutlich.

Während in Brelingen die Bäume blühen, hängen andere Exemplare voller leckerer Früchte. Quelle: Friedrich Bernstorf

Auf dieser von Brelinger Jägern betreuten Fläche stehen derzeit mehrere Apfelbäume, die vor einigen Jahren gepflanzt wurden, in voller Blüte, während wenige Meter weiter an einigen Bäume die reifen Früchte in der Sonne leuchten, berichtet nun der langjährige HAZ-Redakteur Friedrich Bernstorf. „Und dann gibt es da noch eine dritte Kategorie von Obstbäumen, die weder Blüten noch Blätter oder Früchte vorweisen können“, sagt er. „Sie sind schlichtweg vertrocknet.“

Wiederum andere Bäume sind vertrocknet. Quelle: Friedrich Bernstorf

In manchen Gärten sind in diesen Tagen auch Magnolienbüsche zu sehen, die nach reicher Blüte im Frühjahr und einigen Blüten im Sommer jetzt ein drittes Mal in diesem Jahr Blüten hervorbringen. Auch dabei ist die Ursache noch nicht genau erforscht. Möglicherweise sei das aber auch eine Reaktion auf den Klimawandel, meint Bernstorf.

Von Sven Warnecke