Brelingen/Gailhof

Eine Polizeistreife hat am frühen Sonntag gegen 4.30 Uhr auf der Hauptstraße in Brelingen zwei Radfahrer kontrolliert. Die 39 und 40 Jahre alten Männer aus Hellendorf und Brelingen waren den Beamten wegen ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen. Ein Schnelltest mit dem Alkomaten ergab dann bei beiden einen Wert von jeweils fast 2 Promille. In der Folge ordneten die Polizisten eine Blutprobe auf der Wache in Mellendorf an.

Doch das passte dem 39-jährigen Brelinger offenbar gar nicht. Er setzte zur Flucht an und entkam im Dunkeln der Nacht. Doch ob ihm das nützen wird? Fest steht, die Polizei hat gegen beide Männer ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Das Ergebnis der Blutprobe bei dem Hellendorfer steht indes noch aus.

Autofahrer ist ohne Fahrerlaubnis unterwegs

In Gailhof kontrollierten Polizisten bereits am Freitag gegen 15.20 Uhr einen Autofahrer auf der Straße Am Jugendheim. Der 54 Jahre alte Mann war dort mit einem Anhängergespann unterwegs – ohne die erforderliche Führerscheinklasse zu besitzen. Da der Fahrer über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, musste er auch eine Sicherheitsleistung zahlen.

Von Sven Warnecke