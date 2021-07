Brelingen

Die Polizei Wedemark ermittelt nach einem versuchten Einbruch in die Kindertagesstätte in Brelingen. Die Unbekannten hatten zwischen Dienstag, 6. Juli, etwa 19.45 Uhr, und dem darauffolgenden Mittwoch gegen 6.25 Uhr versucht, zwei Fenster im Erdgeschoss der Einrichtung an der Straße An der Worth aufzuhebeln. Zuvor hatten die Einbrecher die verschlossene Gartenpforte aufgebrochen, um auf das Grundstück und somit an das Gebäude zu gelangen.

Die Täter ließen dann aber von ihrem Tun ab und flüchteten. Die Kita wurde nicht betreten. Nach Auskunft von Kai-Uwe Bebensee, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, steht aktuell nicht fest, ob die Einbrecher möglicherweise gestört worden sind. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (05130) 9770.

Von Sven Warnecke