Brelingen

Die evangelische Kirchengemeinde St. Martini Brelingen verabschiedet sich in einem Festgottesdienst am Sonntag, 17. Oktober, ab 15 Uhr von Debora Becker. Dabei übernimmt Superintendent Holger Grünjes die Entpflichtung der langjährigen Pastorin.

Ehepaar zieht in die USA

„Brelingen ist der Ort, an dem ich bisher am längsten gelebt habe“, erzählt Pastorin Becker. Es ist wohl auch der Ort, der sie in ihrem Leben als Erwachsene am meisten prägte: Im Januar 2011 trat sie dort ihre erste Stelle als Pastorin im Probedienst an, blieb auch nach Ablauf der dreijährigen Probezeit und war damit die erste Frau im Pfarramt der Wedemärker Kirchengemeinde.

„Diese mehr als zehn Jahre waren für mich eine sehr intensive Zeit“, sagt die Pastorin, die sich nach der Geburt ihrer Tochter Hella im August in Elternzeit befindet. Ende Oktober endet nun ihre Zeit in Brelingen: Gemeinsam mit ihrem Mann Christian und ihren beiden Kindern zieht sie nach Washington, D.C. Ihr Mann tritt eine Stelle als Austauschoffizier in einer Abteilung des Pentagon an.

Viel Lob für Zusammenarbeit

Vorfreude und Traurigkeit hielten sich bei ihr gerade die Waage, sagt Debora Becker mit Blick auf ihren bevorstehenden Abschied. Sie wird in den USA keine Arbeitserlaubnis erhalten, will sich aber ehrenamtlich in einer deutschen evangelischen Gemeinde engagieren. Zwei oder drei Jahre lang wird die Familie in den USA leben. In dieser Zeit bleibt Debora Becker Pastorin der hannoverschen Landeskirche.

Im Rückblick auf ihre Zeit als Pastorin in Brelingen hebt Debora Becker vor allem die gute Zusammenarbeit mit der Kirchenvorstandsvorsitzenden Marion Bernstorf hervor, bestimmt von gegenseitiger Wertschätzung und dem Bemühen um eine gute Kommunikation. „Zu Beginn war sie mir eine große Hilfe, mich hier in meine Aufgaben hineinzufinden. Später wurden wir dann immer mehr zu einem guten Führungsduo.“

Gute Zusammenarbeit: Pastorin Debora Becker (rechts im Bild mit ihrer Tochter) und Kirchenvorstand Marion Bernstorf. Quelle: Rebekka Neander (Archiv)

Der Kontakt wird auch über die gemeinsame Zeit in Brelingen hinaus halten, dafür haben Becker und Bernstorf gesorgt: Noch im Oktober wird Marion Bernstorf Patin der kleinen Hella Becker.

Bei der Hochzeit war das ganze Dorf dabei

Rückblickend erinnert sich Brelingens Pastorin an wunderbare Gottesdienste und Gemeindefeste, an die Feier der Osternacht und die Weihnachtsmärkte, an den Bau des Hortes und den Ausbau der Pastoren-Waschküche zum Jugendraum, an den Konfirmandenunterricht und die Beerdigungen.

Ein ganz besonderes Ereignis auch für viele Brelinger war die Hochzeit von Debora und Christian Becker in der St.-Martini-Kirche: „Ich bekomme noch heute eine Gänsehaut, wenn ich daran denke“, sagt Marion Bernstorf. „Das ganze Dorf war dabei, und die Menschen warteten in langen Schlangen darauf, persönlich zu gratulieren. Die Gemeinschaft hier im Ort ist schon etwas Besonderes.“

Pastor Michael Brodermanns übernimmt die Vertretung. Quelle: Martin Lauber (Archiv)

Die Vakanzvertretung in der Kirchengemeinde St. Martini wird Pastor Michael Brodermanns aus Hellendorf übernehmen. Für den Konfirmandenunterricht und Kasualien steht Karl-Martin Harms, Springerpastor im Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen, zur Verfügung. Beerdigungen werden die Wedemärker Pastorinnen und Pastoren im Wechsel übernehmen.

Für die Teilnahme am Festgottesdienst am Sonntag, 17. Oktober, ab 15 Uhr gilt die 3G-Regel – Besucher müssen entweder geimpft, genesen oder negativ getestet sein und dies nachweisen können. Außerdem sollte jeder einen Mund-Nasen-Schutz dabeihaben.

Von Frank Walter