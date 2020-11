Brelingen

1864 überließ die Brelinger Kirchengemeinde ihr Pfarrwitwenhaus und fünf Zwölftel Morgen dem Ururgroßvater von Schlachtermeister Ralf Backhaus für 1050 Thaler. Heute befindet sic dort dessen Landschlachterei. Die original Kaufvertragsurkunde vom 12. September 1864 hatte, ausgegraben als Akte 549 aus dem Kirchenarchiv, jetzt ihren großen Auftritt bei hellem Tageslicht. Der Fund machte alle Beteiligten glücklich.

Zweistündige Suche bringt den Erfolg

„Es fehlte etwas in den Unterlagen. Ich wusste, dass es diesen Vertrag gibt“, sagte Backhaus, der sich nach dem Tod seines Vaters auf die Suche nach dem fehlenden Dokument in den Familienannalen gemacht hatte. Froh und stolz äußerte sich bei der Übergabe einer Kopie der Kaufurkunde auch die Brelinger Pastorin Debora Becker über die Vollständigkeit des Pfarrarchivs. „Wir sind verpflichtet, alles abzulegen: Urkunden, Protokolle und wichtige Unterlagen“, sagte sie. Manchmal wisse sie nicht, warum, aber an dieser Stelle war die Suche in den Regalen und Akten nach zwei Stunden von Erfolg gekrönt – und half dem geschichtsbewussten Schlachtermeister im Ort weiter.

Das ist das Original des Kaufvertrages aus dem Pfarrarchiv der Kirchengemeinde Brelingen. Damit überließ 1864 die Kirche ihr Pfarrwitwenhaus einem privaten Besitzer. Quelle: Ursula Kallenbach

Damit der heutige Nachbewohner im ehemaligen Pfarrwitwenhaus leicht nachlesen und verstehen kann, worum es in dem Kontrakt von 1864 ging, bekam er auch eine Transkription des Dokuments aus der alten deutschen Handschrift ausgehändigt. An diese Übersetzungsarbeit hatte sich Frank Förster gemacht, nachdem er gemeinsam mit der Pastorin im Brelinger Archiv fündig geworden war. Der Langenhagener Pastor ist als ehrenamtlicher Archivpfleger beim Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen kundig in Historie.

Pfarrwitwenhaus wurde nur selten gemäß der Bestimmung genutzt

Dazu gehören nicht nur Dokumente, sondern auch Bauwerke. So sei das Pfarrwitwenhaus in Brelingen nach der Reformation gebaut und später neu errichtet worden, erläuterte Förster. „Es wurde aber wie viele andere Pfarrwitwenhäuser nur selten nach seiner Bestimmung genutzt.“ Nur dreimal, im 17. und 18. Jahrhundert, habe dort tatsächlich eine verwitwete Pfarrersfrau gelebt. Pfarrwitwenhäuser gebe es zudem nur in evangelischen Regionen, da katholische Pfarrer dieser Vorsorge nicht bedürften.

Ehemalige, von Kirchengemeinden mittlerweile verkaufte Pfarrwitwenhäuser sind auch an anderer Stelle bekannt, etwa in Engelbostel an der Kirchstraße gegenüber der Martinskirche. Zum privaten Wohnen umgebaut, lassen die Häuser meist aber ihren überlieferten Zweck nicht mehr erkennen – es sei denn, sie sind Baudenkmale und ein Informationsschild klärt über die Historie auf.

Von Ursula Kallenbach