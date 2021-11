Brelingen

Die St. Martini-Kirchengemeinde Brelingen lädt für Freitag, 3. Dezember, um 19 Uhr zum „Evensong“ ein. Gemeinsam mit dem Chor St. Martini wird dabei ein Abendlob vorgetragen. In vielen anglikanischen Kirchen in Großbritannien, so auch in der Westminster Abbey oder in St. Pauls in London, gehört diese Veranstaltung zur wöchentlichen Tradition, wie die Gemeinde mitteilt.

Das Abendgebet, das einer festen Liturgie folgt, kann einen konzertanten Charakter annehmen. Im Evensong finden sich geistliche Chorliteratur und Wechselgesänge zwischen Chor und Gemeinde. Die Wechselgesänge mit der Gemeinde können wegen Corona derzeit nur bedingt ausgeführt werden. Vorbehaltlich der aktuellen Corona-Entwicklungen gilt die 3-G-Regel sowie eine Maskenpflicht. Der Eintritt ist frei.

Von Janna Silinger