Brelingen

Der Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinde St. Martini Brelingen bleibt trotz Corona-Pandemie aktiv. Ihre jüngste Sitzung absolvierten die sechs stimmberechtigten Mitglieder des Gremiums in einer Telefonkonferenz. Ein Treffen der Vorstandsmitglieder im Gemeindesaal war wegen der Gefahr durch Coronaviren abgesagt worden. Die Vorsitzende Marion Bernstorf verabredete sich daraufhin mit den Mitgliedern zu einer nichtöffentlichen Sitzung am Telefon.

Neben der Absage aller Gottesdienste bis einschließlich Ostern ging es auch um die Verschiebung von Taufgottesdiensten oder kirchlichen Trauungen. „Trauerfeiern dürfen auf den Friedhöfen nur im Freien und mit kleinem Personenkreis stattfinden“, erläuterte dazu Pastorin Debora Becker. Zu gegebener Zeit müsse man sich auch Gedanken über den Konfirmationstermin machen, sagte die Pastorin. Doch gegenwärtig wisse niemand, wie lange die Einschränkungen aufrecht erhalten werden müssten.

Kirchengemeinde bietet Einkaufsservice an

Der Kirchenvorstand verständigte sich darauf, per Telefon Kontakt vor allem zu den Senioren zu halten, die sich üblicherweise regelmäßig im Handarbeits- oder Seniorenkreis treffen oder jede Woche den Gottesdienst oder die Freitagsandacht besuchen. Außerdem wies Pastorin Becker auf den Einkaufsservice hin, den die Kirchengemeinde vor allem für Senioren anbietet. Die Einkaufshilfe kann unter Telefon (05130) 584175 angefordert werden. Hier arbeitet die Kirchengemeinde auch mit dem Edeka-Markt Poppe zusammen. Die Kirchengemeinde Brelingen, zu der auch die Dörfer Negenborn und Oegenbostel gehören, bietet außerdem die Möglichkeit zu Gesprächen per Telefon an. Dazu können die Diakoniebeauftragte Jutta Schräpel unter Telefon (05130) 1284 oder die Vorsitzende des Kirchenvorstandes, Marion Bernstorf, unter Telefon (05130) 40903 angerufen werden.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Stephan Hartung