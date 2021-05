Brelingen

Frühlingsboten blühen im Foyer der Brelinger Mitte an der Marktstraße 1: Die Gärtnerin Kerstin Lieder aus Brelingen zeigt seit Sonnabend in eigenen Fotos seltene und geschützte Pflanzen – und lenkt den Blick auch auf Heilpflanzen. So ist der Titel der kleinen Schau eine doppelte Aussage. „Take care of“ rät den Betrachtern, mit diesen wertvollen Blütenpflanzen in der Natur achtsam umzugehen, aber die Pflanzen selber tun auch Menschen gut.

Das bewirken sie mit Schönheit und mancherlei zugesprochener Heilkraft wie dem wundervoll blau blühenden Lungenenzian. „Gentiana pneumonathe“ wurde früher als Heilpflanze gegen Lungenkrankheiten verwendet und kam so zu seinem Namen“, erzählt Kerstin Lieder. Sie kennt sich als ausgebildete Gärtnerin mit der Fachrichtung Pflanzenzüchtung und Samenbau aus. In der beruflichen Praxis arbeitet die 48-Jährige in einem Samenhandel in Schwarmstedt, als Hobbygärtnerin pflegt sie ihren Garten in Brelingen.

Der Lungenenzian – gesehen durch die Kamera von einer Gärtnerin. Quelle: Kerstin Lieder

Gärtnerin kauft sich erste Kamera 2014

Den Beruf Fotografin hat Kerstin Lieder indes keineswegs gelernt. „Angefangen habe ich bei einer Kulturveranstaltung von Kultur im Dorf in Brelingen 2014. Die habe ich dokumentiert. Dazu hatte ich mir meine erste Kamera gekauft“, berichtet sie. Diese schöne Olympus nimmt sie in ihrer Freizeit bei jeder Gelegenheit vor’s Auge. „Ich fotografiere Blüten, Hund, Katze, Maus. Die Kamera mit Bildprogramm hat es mir ganz einfach gemacht – man muss nicht viel wissen.“

Es gibt viele seltene Pflanzen, die wie die Schachbrettblume (vorn im Bild) auch in Gärten zu finden sind. Aber sie suchen sich ihren Standort selbst, sagt die Brelinger Gärtnerin Kerstin Lieder. Quelle: Ursula Kallenbach

In der Brelinger Mitte schloss sie sich noch 2014 dem Foto-Stammtisch mit Werner Beinlich an. Coronabedingt endeten diese regelmäßigen Treffen im Herbst 2020. „Den Kontakt untereinander halten wir seither über E-Mails, oder wir sehen uns manchmal“, sagt Lieder. Und letztlich entstand die Fotoschau im Kulturverein Brelinger Mitte eben auch so – Hand in Hand ohne große Umstände wie viele der vorhergegangenen Aktionen und Ausstellungen unter Corona-Auflagen.

Die Fotoschau steht weiter jeweils zu den Post-Öffnungszeiten offen: montags, dienstags, donnerstags, freitags und sonnabends von 10 bis 12 Uhr, mittwochs von 8.30 bis 10.30 Uhr. Auch am 13. Mai, dem Himmelfahrtstag, ist die Brelinger Mitte von 10 bis 18 Uhr für Interessierte geöffnet.

Von Ursula Kallenbach