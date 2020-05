Brelingen

Kultur im Dorf hatte der Kulturverein Brelinger Mitte im Zwei-Jahres-Rhythmus auch zu Pfingsten wieder geplant – nun fällt die Kultveranstaltung coronabedingt aus. Doch nicht so ganz: Zwar sind nicht im ganzen Dorf wie sonst Aktionen und Kunstwerke zu erleben, dafür bietet die Ausstellung „Was mir in die Finger kommt“ im Glashaus vor dem Kulturtreff und in der Kulturpassage in den Innenräumen einen fantasiereichen Ersatz.

Die Kasseler Künstlerin Dagmar Utech stellt ihre Kunstwerke aus. Sie fügt aus altem Holz, Fundstücken und Alltagsdingen skurrile Skulpturen zusammen – Figuren, Fische, Telefone oder Fernseher. Die Künstlerin hatte schon 2018 an Kultur im Dorf teilgenommen. Umrahmt wird die Schau von sehenswerten Stücken aus der Nähwerkstatt in der Brelinger Mitte.

Geöffnet ist die Ausstellung im Kulturtreff, Marktstraße 1, am Sonntag, 31. Mai, und Montag, 1. Juni, jeweils von 11 bis 17 Uhr sowie in den folgenden drei Wochen montags bis sonntags von 17 bis 19 Uhr. Die Besucher werden um das Tragen einer Mund-Nasen-Maske gebeten. Nach Pfingsten will der Kulturverein alle Aktionen, die für Kultur im Dorf geplant waren, noch auf das Jahr verteilt realisieren.

Von Ursula Kallenbach