Brelingen

Noch sind es vier Monate hin bis zur Kultur im Dorf – doch schon jetzt beschäftigt die Großveranstaltung die Brelinger. Denn zur Vorbereitung sind viele Treffen und Workshops notwendig. Die erste Zusammenkunft gab es nun in der Brelinger Mitte. Im Zentrum des Dorfes und drum herum werden am Pfingstwochenende, 30. und 31. Mai, wieder viele Aktionen geboten.

Zum mittlerweile achten Mal organisieren die Brelinger die Reihe Kultur im Dorf, die letzte Auflage datiert aus dem Jahr 2018. Das Wochenende im Mai steht unter dem Motto „Neue Wege – Alte Wege; Von wegen Kultur“. Die Brelinger Mitte wird zentraler Punkt sein. Es öffnen aber auch zahlreiche Anwohner ihre Gärten und Grundstücke. Das Ziel ist wie immer: Darstellung von Kunst in allen möglichen Facetten. Diverse Bänke entstehen zu verschiedenen Themen und weisen den Besuchern in kultureller Hinsicht die neuen und alten Wege.

Schüler haben Bilder gemalt

Beteiligt sind auch alle Jahrgänge der Grundschule Brelingen. Die 42 Schüler haben im Unterricht in einem Kunstprojekt gut 100 Bilder gemalt. Diese hingen nun in der Brelinger Mitte beim ersten Workshop. An diesem nahmen sieben Künstler aus Hannover und der Wedemark teil, außerdem fünf Mitglieder der Wortakrobaten der Brelinger Mitte. Die Hobbyschriftsteller trugen ihre Geschichten und Gedichte vor, in denen der Riese vom Brelinger Berg immer die Hauptperson ist. Von historischen Erzählungen bis hin zu einem Abenteuer, wonach ganz Brelingen mithilft, um dem Riesen einen schwer entzündeten Zahn zu ziehen. Die Künstler hörten interessiert zu und ließen sich inspirieren – von den Geschichten sowie von den Bildern der Kinder. Und griffen zu. Was sie künstlerisch daraus machen, wird sich Ende Mai zeigen.

„Auf den Riesen nehmen wir schon traditionell bei Kultur im Dorf Bezug. Schön, dass jetzt zusätzlich alles so schön bunt ist“, sagt Bettina Arasin, Vorsitzende vom Kulturverein Brelinger Mitte. Demnächst werde man dann überlegen, sagt Arasin, wo die Kunst am Veranstaltungswochenende platziert werde. „Vielleicht hier in der Mitte, vielleicht auf Bänken, vielleicht aber auch in einer großen Scheune.“

Es folgen weitere Workshops

Weiter geht es in der Brelinger Mitte am Donnerstag, 20. Februar. Unter Anleitung von Petra Schülke steht das Töpfern von Schalen auf dem Programm. Die Schalen werden zu Kultur im Dorf mit Suppe gefüllt, zubereitet von der Männerkochgruppe, und für ein gemeinnütziges Projekt verkauft. Ende Mai gibt es auch Tänze zu sehen, einstudiert werden diese am 15. März von der Gruppe TTT. Die Abkürzung steht für Tanzen zwischen Torte und Tatort. Die Tänzer stehen bei Kultur im Dorf zusammen mit Celtic Contrast auf der Open-Air-Bühne.

Lesen Sie auch

Von Stephan Hartung