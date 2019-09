Wedemark

Die Gemeinde Wedemark hat eine neue Broschüre herausgebracht. Auf 32 Seiten stellt das Druckwerk insgesamt 31 Kunstwerke von Jungen und Mädchen vor, die die Straße der Kinderrechte säumen. Die Strecke führt vom Schulzentrum in Mellendorf bis nach Neustadt am Rübenberge. Von dort aus wurde die Straße in diesem Jahr weiter nach Wunstorf verlängert.

Projekt hat 2008 für Furore gesorgt

2008 wurde die bundesweit erste Straße der Kinderrechte in der Wedemark eröffnet und sorgte für Furore. Die ersten Kunstobjekte der Jugendlichen wurden an verschiedenen Stellen in der Gemeinde aufgestellt. Mit den neuen Standorten der Werke in Resse, Negenborn und Abbensen in der Wedemark, in Mandelsloh und Otternhagen in Neustadt sowie in Luthe, Bokeloh und Steinhude in Wunstorf umfasst die Straße der Kinderrechte aktuell 31 Kunstwerke. Ideengeber für die Kunstwerke waren Kinder und Jugendliche in den beteiligten Städten und Gemeinden, die sie gemeinsam mit Künstlern der jeweiligen Kunstschulen umsetzten.

Broschüre ist im Rathaus und in der Jugendkunstschule erhältlich

Die kostenlose Broschüre mit dem Titel „Fortsetzung der Straße der Kinderrechte – mit Kinderrechtskunstwerken im Öffentlichen Raum“ liegt im Wedemärker Rathaus am Fritz-Sennheiser-Platz 1 in Mellendorf aus und ist in der Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark, Am Mühlengraben 19, erhältlich.

Von Katerina Jarolim-Vormeier