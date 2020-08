Hellendorf

Der Bücherwagen in Hellendorf öffnet auch in den Ferien an jedem Freitag von 15.30 bis 17.30 Uhr – darauf weist jetzt Heiner Peterburs von den Aktiven hin. Damit erhalten Erwachsene, Jugendliche und Kinder die Möglichkeit, sich mit Lesestoff zu versorgen. Der bunte Bücherwagen steht für alle sichtbar zwischen Grundschule und Kindergarten. Und so funktioniert die Ausleihe: Bücher aussuchen, mit nach Hause nehmen und lesen, zurückbringen und das gelesene Buch oder ein anderes wieder ins Regal stellen. Die Ausleihe ist kostenlos. Das Bücherwagenteam unterstützt und hilft gern bei der Auswahl und bittet darum, die Corona-Regeln zu beachten.

Von Antje Bismark