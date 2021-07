Mellendorf

„Wir bieten wieder Dienstleistungen im Rathaus ohne vorherige Terminvereinbarung an“ – diese frohe Botschaft verkündet Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski. Die vorsichtige Öffnung während der allgemeinen Besuchszeiten gilt ab Montag, 19. Juli. Der Verlauf der Corona-Pandemie und die aktuell niedrigen Inzidenzwerte machten es möglich, die Einschränkungen für einen Besuch etwas lockern zu können.

„In jedem Fall bleibt eine vorherige Terminvereinbarung empfohlen“, betont der Verwaltungschef. Denn die Pandemie sei immer noch präsent, auch wenn in der Wedemark seit einiger Zeit keine neue Infektion aufgetreten sei. Außerdem sei die Wartezeit für Personen mit Termin geringer, sagt Zychlinski. Diese würden an den spontanen Besuchern vorbeigelotst.

Gäste werden über Luca-App oder handschriftlich erfasst

Besucherinnen und Besucher müssen im Rathaus einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP2-Maske tragen. Zudem ist Abstand zu wahren.

Der Zugang wird nach wie vor nur über den Haupteingang am Fritz-Sennheiser-Platz möglich sein. Alle Besuchenden müssen sich beim Empfang anmelden. Dort werden sie namentlich registriert. Das soll hauptsächlich über einen Scan mit der Luca-App erfolgen. Wer kein Smartphone oder die App nicht installiert hat, kann sich am Empfang vom Rathauspersonal handschriftlich erfassen lassen. Dazu sei wichtig, ein Ausweisdokument dabei zu haben.

Sicherheitsdienst kontrolliert den Einlass

Dadurch kann es zu Wartezeiten vor dem Haupteingang kommen. Im Wartebereich des Bürgerbüros dürfen sich nur sieben Menschen aufhalten, zusätzlich zu den fünf Kundinnen und Kunden, die maximal an den Schaltern bedient werden können. Im schlimmsten Fall kann der Zugang zum Rathaus auch vorübergehend gesperrt werden. Deshalb wird in den ersten Tagen der Öffnung ein Sicherheitsdienst im Rathaus sein, kündigt Zychlinski an. Es gebe unverbesserliche Kunden, die das nötig machten, betont der Bürgermeister.

Die Abholung von Personalausweisen und Reisepässen, von Führungszeugnissen, Führerscheinen und Gewerbezentralregisterauszügen für Privatpersonen werden an einem gesonderten Schnellschalter angeboten. Kfz-Angelegenheiten werden weiterhin ausschließlich nach vorheriger Onlineterminvergabe bearbeitet.

Eines ist Zychlinskis Angaben zufolge noch wichtig: „An Donnerstagen ist das Rathaus ausschließlich nach Terminvereinbarung zugänglich.“ Die Verwaltung hat montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 12 Uhr geöffnet, am Montag zudem von 13 bis 15 Uhr sowie mittwochs von 13 bis 18 Uhr.

Von Sven Warnecke