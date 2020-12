Wedemark

Der Verein Bürger für eine lebenswerte Wedemark (BLW) und die Bürgerinitiative Gailhof haben wegen der derzeitigen Corona-Lage eine Verlegung der Ortsrats- und Bauausschusssitzung am Dienstag, 15. Dezember, per Eilantrag gefordert. „Der nach wie vor ungebremst rasante Anstieg der Infektionszahlen in der Wedemark spricht für sich“, schreiben die Verfasser an Bürgermeister Helge Zychlinski. Es sei daher unverantwortlich, zum jetzigen Zeitpunkt zwei direkt aufeinanderfolgende öffentliche Sitzungen stattfinden zu lassen.

Neuer Hessenweg steht auf der Tagesordnung

Der Neue Hessenweg am Ortsrand von Gailhof ist Synonym geworden für eine jahrelange Diskussion um mehr Gewerbeansiedlung in der „Wohlfühlgemeinde Wedemark“. Quelle: Ursula Kallenbach

Die offiziellen Sitzungsteilnehmer würden zwar „lediglich“ während ihrer jeweiligen zweistündigen Sitzung anwesend sein, heißt es im Eilantrag weiter. Die Bürger hingegen seien aber somit einem mindestens vierstündigen Risiko ausgesetzt. Auf der Tagesordnung der beiden Gremien steht unter anderem der Bebauungsplan für das umstrittene neue Gewerbe- und Industriegebiet Neuer Hessenweg in Gailhof. Die Verfasser des Antrags haben in der Vergangenheit immer wieder gegen die Ansiedlung großer Betriebe an diesem Ort protestiert.

Bürgermeister: Nicht alle Entscheidungen aufschieben

„Wir können nicht alles Wichtige für die Gemeinde in die Zukunft verschieben“, sagte Zychlinski. Auch im Januar sei keine andere Situation zu erwarten – und hinsichtlich der Sicherheit habe man sehr hohen Aufwand betrieben. Wegen der Bedeutung der Beschlüsse habe er nicht von den Pandemieregeln Gebrauch machen und damit die Öffentlichkeit ausschließen wollen, so Zychlinski. Nach dem Kommunalverfassungsgesetz wäre es auch möglich gewesen, auf die Anhörung des Ausschusses und des Ortsrats zu verzichten und die Entscheidung dem Verwaltungsausschuss zu überlassen. Zychlinski sei aber wichtig, die Öffentlichkeit einzubinden. Und gesundheitlich sehe er auch kein Risiko.

