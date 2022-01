Wedemark

Die Kritik am Verhalten des Wedemärker Bürgerbüros reißt nicht ab. Es geht um die Terminvergabe in Zeiten der Corona-Pandemie. Für die Verlängerung eines Ausweises oder das Ausstellen eines Führungszeugnisses müssen die Kunden teils monatelange Wartezeiten in Kauf nehmen.

Dabei versucht die Kommune nach eigenen Angaben alles, um die Fristen zu verkürzen. Wie Gemeindesprecher Ewald Nagel nun berichtet, hätten die Mitarbeiter im Rathaus etwa nach dem flächendeckenden Stromausfall in der Wedemark und dem Ausfall der Server im Rathaus sogar am vergangenen Sonnabend, 22. Januar, eine Sonderschicht für all jene Menschen angeboten, die am vergangenen Mittwoch eigentlich einen Termin hatten.

Corona-Pandemie sorgt für Verzögerung

Doch woher kommen nun diese Wartezeiten? Tatsächlich seien die „Auswirkungen der Anti-Corona-Maßnahmen“ ein Grund dafür, so Nagel. Zudem würden Anfragen zur Führerscheinumstellung die Verwaltung vielfach lahmlegen. Der Rathaussprecher nennt das „überflüssige Terminblockaden“. Denn für die Anträge auf Führerscheinumstellung ist nicht die Gemeinde zuständig, sondern ausschließlich die Region Hannover.

Der Rathaussprecher hebt jedoch auch hervor, dass wegen der Corona-Pandemie die Serviceleistungen des Bürgerbüros nur mit Online-Terminvergabe zu nutzen seien. Dies habe „neben sehr vielen Vorteilen, auch einige Nachteile“. Denn sobald Kunden mit einem Termin zu spät kommen würden, verzögerten sich die folgenden Anliegen immer weiter.

Termine im Bürgerbüro bis März bereits vergeben

„Unsere Kolleginnen und Kollegen planen die Zeitfenster so, dass die Termine auch verlässlich bedient werden können“, betont Nagel. Derzeit seien sämtliche Termine bis März vergeben, Termine ab April sollen indes bald freigeschaltet werden. „Wir stellen fest, dass sich bereits jetzt Bürgerinnen und Bürger melden, die Termine im Juli haben wollen. Die können wir natürlich noch nicht verlässlich buchen.“

„Da ist es dann für Bürgerinnen und Bürger, die keinen Termin zeitnah bekommen haben, schon ärgerlich, wenn andere ihre Termine nicht wahrnehmen, diese aber nicht stornieren“, konstatiert der Verwaltungssprecher. Doch Nagel stellt auch klar, dass „Corona von uns allen Einschränkungen abverlangt“. Ein Normalbetrieb ohne Beeinträchtigungen sei zwar wünschenswert, derzeit aber de facto nicht machbar.

Gemeinde Wedemark bot Hilfe bei Führerscheinantrag an

Die Gemeinde Wedemark hatte – wie viele andere Regionskommunen auch – angesichts der Umstellung der bisherigen grauen oder rosafarbenen Führerscheine in die einheitlichen EU-Kartenführerscheine der ausstellenden Behörde Unterstützung angeboten. Schließlich mussten innerhalb kürzester Zeit die Jahrgänge 1953 bis 1958 bis zum 19. Januar als letztem Stichtag ihre Anträge einreichen. Doch genau das habe vielfach die Bürgerämter lahm gelegt, sagt Nagel. Deshalb sei damit nun Schluss.

Bisher konnten Wedemärker für die Führerschein-Umstellung ihre Anträge an die Gemeinde Wedemark stellen. Daraufhin prüften die Verwaltungsmitarbeitenden die Vollständigkeit der Angaben und der Unterlagen und registrierten die Abgabe des Formulars. Diese seien dann zweimal wöchentlich über den Kurierdienst an die Region Hannover weitergeleitet worden.

Für Umstellung ist Besuch der Region unumgänglich

„Tatsächlich muss jeder Führerscheininhaber, der seinen Führerschein umtauschen will, mindestens einmal persönlich im Bürgerbüro der Region Hannover erscheinen, damit der alte Führerschein formal korrekt eingezogen werden kann“, teilt dazu Regionssprecherin Christina Kreutz mit. Dies könne nur die Region als dafür zuständige Behörde tun. „Am einfachsten ist es deshalb, den Antrag persönlich abzugeben – und dabei auch den alten Führerschein“, erläutert Kreutz das Procedere. Dann könne der neue Führerschein per Post an den Antragsteller geschickt werden. „Wir weisen allerdings darauf hin, dass Termine im Bürgerbüro nur nach Vereinbarung möglich sind, um die Besucherströme zu kanalisieren und Kontakte zu reduzieren. Entsprechende Vorlaufzeiten sind einzukalkulieren.“

„Per Post eingehende Anträge sind in der Bearbeitung deutlich aufwendiger, dauern länger und ersetzen nicht den Weg ins Bürgerbüro der Region Hannover“, begründet Kreutz die veränderte Vorgehensweise. „Bei allen Anträgen, die per Post eingehen, muss die Region zunächst eine Rechnung stellen und auf den Eingang der Zahlung warten, ehe der Antrag bearbeitet und ein neuer Führerschein bei der Bundesdruckerei bestellt wird“, sagt sie. Auch angesichts der Überlastung der Bürgerbüros der Kommunen sei das zunächst praktizierte Verfahren auf deren Bitten eingestellt worden, sagt die Regionssprecherin.

Region: Anträge rechtzeitig stellen

Angesichts der noch kommenden sogenannten geburtenstarken Jahrgänge habe die Behörde auch reagiert. „Die Region hat bereits das Personal in der Führerscheinstelle aufgestockt, um den Umtausch der Führerscheine zeitgerecht bearbeiten zu können.“ Doch „leider gehen die Anträge nicht verteilt über das ganze Jahr ein, sondern es bilden sich Spitzen kurz vor dem Ablauf der Frist zum Umtausch“. So seien von gut 8000 Anträgen im vergangenen Jahr die Hälfte erst im letzten Quartal des Jahres 2021 eingegangen.

Von Sven Warnecke