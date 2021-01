Wedemark

Anfang der Woche wurde bekannt, dass das Verkehrsministerium des Landes Niedersachsen den Tempo-30-Modellversuch der Region Hannover vorerst auf Eis gelegt hat. Die Region wollte eine seit Frühjahr 2020 bestehende Experimentierklausel in der Straßenverkehrsordnung nutzen, die zeitweise Versuche mit Tempolimits erlaubt hätte. Dazu hatte die Gemeinde Wedemark gleich alle infrage kommenden Straßen für das Projekt angemeldet. Dementsprechend groß ist nun der Ärger im Mellendorfer Rathaus, dass aus der Geschwindigkeitsdrosselung vorerst nichts wird.

Bürgermeister: Ministerium soll Sicherheit von Fußgängern erhöhen

„Wir sind tief enttäuscht, dass sich das Land ohne Not an dieser Stelle einschaltet“, sagt Bürgermeister Helge Zychlinski ( SPD). Er hoffe, dass nach der Prüfung des Vorhabens eine Freigabe für das tolle Projekte der Region Hannover erfolge. „Das Land sollte sich nicht, wie an anderen Stellen in der Vergangenheit leider bereits erlebt, in engmaschigen Formalismen verlieren und damit dieses zeitgemäße Versuchsprojekt ausbremsen“, so Zychlinski. Das Verkehrsministerium brauche eine klare Ausrichtung auf die Erhöhung der Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer im Verkehr – gerade aber auch in ländlich geprägten Bereichen.

Diese Prioritäten hatte die Gemeinde gesetzt

An erster Stelle hatte die Gemeinde Ortsdurchfahrten vor Schulen und Kindergärten für das Projekt angemeldet, dies sind die K 109, Ortsdurchfahrt Elze, und die K 111, Ortsdurchfahrt Hellendorf. Zweite Priorität hatte sie der Autobahn-Umleitungsstrecke K 107 in den Ortsdurchfahrten von Gailhof, Meitze und Elze gegeben. An dritter Stelle folgten als allgemein stark befahrene Straße die Ortsdurchfahrt Bissendorf (K 102) und schließlich alle übrigen Kreisstraßen in der Wedemark ohne besondere Belastungen.

Von Sebastian Stein