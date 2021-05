Wedemark/Region

Drei Jahrzehnte lang hat Ingrid Wordelmann ehrenamtlich in vielen kommunalpolitischen Gremien in der Wedemark mitgearbeitet. Seit mehr als vier Jahrzehnten engagiert sie sich im sozialen Bereich – auch heute noch. Für ihre Dienste an der Allgemeinheit wurde sie nun mit dem Bundesverdienstkreuz gewürdigt. Die stellvertretende Regionspräsidentin Petra Rudszuck händigte der 82-jährigen Wedemärkerin den Orden am Freitagvormittag im Haus der Region in Hannover aus.

Wordelmann ist in der Wedemark immer sichtbar und zur Stelle gewesen – ob im Badeanzug beim Anschwimmen im Freibad, als Ortsbürgermeisterin auf dem Weihnachtsmarkt, im Gemeinderat, in Fachausschüssen oder auch, als die Brieftauben in Richtung Partnerstadt Roye zum Flug aufgelassen wurden. Natürlich war sie auch dabei, als die Lebenshilfe Wedemark unter Wordelmanns Mitwirken ihre ersten beiden integrativen Gruppen im Kindergarten Domino einrichten konnte.

Taubenauflass auf dem Roye-Platz in Mellendorf - eine schöne Tradition, die die Wedemark über Brieftauben mit der Partnerstadt Roye in Frankreich verbindet. Wann die Tradition nach Corona wieder auflebt, ist noch ungewiss. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

In der Lebenshilfe leistet sie Vorstandsarbeit

Im Verein Lebenshilfe für Behinderte Wedemark ist Wordelmann seit mehr als 40 Jahren als Mitglied und seit 2017 im Vorstand aktiv. „Im Vorstandsteam ist sie bis heute an Entscheidungen beteiligt“, sagt Heiner Peterburs. Der Vorsitzende der Lebenshilfe besuchte die Feier im Regionshaus. Die Jubiläumsfeier des Vereins zum 50-jährigen Bestehen 2020 musste hingegen coronabedingt ausfallen. „Auch jetzt verschieben wir weiter“, sagte Peterburs. Er selbst zählt auch zu den Wedemärkern, denen das Bundesverdienstkreuz verliehen wurde.

Zuletzt hat der Kindergarten Domino der Lebenshilfe in Mellendorf auch eine integrative Krippe gebaut. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

„Ingrid Wordelmann setzt sich sehr für die Belange und Interessen von Menschen mit geistiger und seelischer Behinderung in der Wedemark ein. Dabei liegt ihr die Hilfe zur Selbsthilfe sehr am Herzen“, betonte die stellvertretende Regionspräsidentin Petra Rudszuck bei der Ordensaushändigung. Viele Jahre organisierte und begleitete Wordelmann Kanutouren mit Kindern mit und ohne Behinderungen. Bei der Musikschule Wedemark ist sie seit 2001 als Beisitzerin im Vorstand tätig. Zuvor hatte sie sich in diesem Bereich bereits einige Jahre als Vertreterin des Gemeinderates eingebracht. Und damit nicht genug der Ehrenämter: Wordelmann war von 2001 bis 2004 als ehrenamtliche Richterin und von 2005 bis 2008 als Schöffin am Landgericht Hannover berufen.

Wordelmann hat die Feuerwehr vorangebracht

Schon 2017 hatte die Gemeinde Wedemark Wordelmann mit ihrer Ehrennadel ausgezeichnet und den Umfang ihres kommunalpolitischen Einsatzes gewürdigt. Von 1986 bis 2016 war Wordelmann für die SPD Mitglied im Ortsrat Wedemark IV (Mellendorf, Gailhof), von 2001 bis 2006 amtierte sie als Ortsbürgermeisterin. Ebenfalls von 1986 bis 2016 gehörte sie dem Gemeinderat an, von 1996 bis 2001 stand sie ehrenamtlich als zweite stellvertretende Bürgermeisterin zur Verfügung.

Besonders durch ihre 20-jährige Mitarbeit im Ausschuss für Feuerschutz und öffentliche Ordnung sowie ihr Mitwirken im Ausschuss für Umwelt, Energie und Gebäudeunterhaltung hatte Wordelmann die Feuerwehr vorangebracht. Sie war auch maßgeblich daran beteiligt, dass 2003 das erste Drehleiterfahrzeug für die Feuerwehr Wedemark angeschafft wurde.

Als Ratsfrau engagierte sich Wordelmann tatkräftig für die Städtepartnerschaften der Gemeinde Wedemark, insbesondere die Partnerschaft mit der Stadt Roye in Frankreich. Seit 1999 im Initiativausschuss, wirkte sie von 2002 bis 2017 im Komitee für Städtepartnerschaften mit. Dessen Vorsitz übernahm sie 2002 für zehn Jahre, bis 2017 blieb sie stellvertretende Vorsitzende.

