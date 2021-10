Mellendorf/Großburgwedel

Das hatte der Angeklagte so nicht erwartet: Das Amtsgericht Burgwedel hat einen frisch verurteilten Dieb nach einer schon länger zurückliegenden Tat in Mellendorf wegen zweier offener Haftbefehle gleich dabehalten. Die frisch kassierte Haftstrafe wird sich zu einem späteren Zeitpunkt anschließen. Ehe die Wachtmeister dem Mann im Gerichtssaal die Handschellen anlegten, gab dieser telefonisch noch fix seiner Freundin Bescheid, dass er nun doch nicht nach Hause komme.

Männer stehlen Spirituosen für 600 Euro in Mellendorf

Anders als der frisch Verurteilte hatte dessen Lebensgefährtin offenbar schon geahnt, dass der Prozess für ihn nicht besonders glimpflich ausgehen würde: „Du hattest Recht, ich darf nicht nach Hause fahren“, sagte der 34-Jährige, als er unmittelbar nach der Urteilsverkündung zu Hause anrief. Zwei Wachtmeister standen in diesem Augenblick schon im Gerichtssaal parat. Direkt nach dem Telefonat führten sie den Mann in Handschellen ab, um ihn in die Justizvollzugsanstalt (JVA) bringen zu lassen. Bis wenige Minuten vor Prozessende hatte allerdings nichts darauf hingedeutet, dass auf den bereits gefängniserfahrenen Mann sofort wieder eine Zelle warten würde.

Die Tat, für die er sich verantworten musste, liegt bereits rund zweieinhalb Jahre zurück, die Justiz war seiner mangels Adresse nicht früher habhaft geworden. Gemeinsam mit zwischenzeitlich bereits verurteilten Mittätern hatte der damals obdachlose Mann im Mai 2019 im Rewe-Markt in Mellendorf einen Einkaufswagen randvoll mit Spirituosen gefüllt und den Supermarkt verlassen, ohne zu bezahlen. Die Flucht gelang den Männern, die komplette Tat war jedoch minutiös auf Videoaufnahmen nachzuvollziehen. Der Abgleich des Warenbestandes ergab, dass der Schaden bei rund 600 Euro lag.

Richter kritisiert schnelle Rückfallrate

Angesichts dieser Beweislage räumte der Verteidiger die Tat im Namen seines Mandaten – wenig überraschend – sofort ein. Dieser habe damals eine schwierige Zeit mit Alkohol- und Drogenproblemen durchlebt. Mittlerweile in fester Partnerschaft lebend, mit kleinem Kind und der Obdachlosigkeit entronnen, habe er sein Leben jedoch in den Griff bekommen.

Mit Blick auf den kriminellen Werdegang des Angeklagten gewann Amtsrichter Michael Siebrecht jedoch keinen guten Eindruck von dem 34-Jährigen. Im Zentralregister fanden sich Vorverurteilungen wegen gewerbsmäßigen Drogenhandels, mehrerer Diebstähle, wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Wegen eines räuberischen Diebstahls und Drogenhandels hatte ihn ein Gericht zu einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung verurteilt – und zwar nur eine Woche vor dem Schnapsklau in Mellendorf. „Sie sind ein krasser Bewährungsversager“, hielt Siebrecht dem Angeklagten, der vor der Tat in der Wedemark frisch aus der Untersuchungshaft entlassen worden war, angesichts dieser schnellen Rückfallrate vor.

Richter präsentiert zwei offene Haftbefehle

Auch die Staatsanwältin vermochte bei dem Arbeitslosengeld-II-Empfänger keine positive Sozialprognose zu sehen, die für eine neuerliche Bewährungsstrafe gesprochen hätte. Sie forderte sechs Monate Haft ohne Bewährung. Der Verteidiger plädierte hingegen auf eine Strafe zur Bewährung. Auch der Angeklagte argumentierte in diese Richtung: Er wolle sich bessern, Arbeit suchen und für sein Kind da sein.

Siebrecht überzeugte das jedoch nicht, er verurteilte den Angeklagten zu sechs Monaten Haft ohne Bewährung. In seiner Begründung erwähnt er ausdrücklich, wie krass der 34-Jährige gegen jegliche Bewährungsauflagen verstoßen hatte. Und daher rührten letztlich auch die beiden Haftbefehle, die Siebrecht dem frisch Verurteilten eröffnete. Dieser hatte nach einer Verurteilung wegen Diebstahls im Jahr 2019 nur einen einzigen von insgesamt 60 Tagessätzen bezahlt und überdies seine Auflage – 120 Stunden gemeinnützige Arbeit – komplett ignoriert. „Sie haben nicht mal mit der Arbeit begonnen“, hielt der Richter dem Mann vor. Die Folge waren ein Sicherungs- und ein Vollstreckungshaftbefehl. „Sie dürfen von hier aus nicht nach Hause, sondern kommen in die JVA.“ Sagte es und rief die Wachtmeister herein, während der sichtlich überraschte Angeklagte das Handy zückte, um seiner Freundin schnell noch die schlechte Nachricht zu überbringen.

