Wedemark

Für die Bewältigung anstehender Aufgaben brauche es große Anstrengungen sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite des Gemeindehaushalt: Diese Ansicht vertritt die CDU-Fraktion im Rat der Gemeinde vor der Kommunalwahl. Es sei vor allem unbedingt erforderlich, den Blick auf die Folgekosten von Vorhaben zu schärfen. „Noch viel zu oft wird von der Verwaltungsspitze ohne Blick auf die Folgekosten gehandelt“, kritisiert der CDU-Fraktionschef Markus Schmieta.

Die Verwaltung sei in den Vorjahren bis heute nicht in der Lage gewesen, einen Haushalt ohne ein dauerhaftes, strukturelles Defizit vorzulegen – und das trotz eines konsequenteren Finanzreports. „Die verpflichtende Angabe der Kosten und Ausgaben bei Verwaltungsvorschlägen hat aber dazu geführt, dass der Ausgabenüberblick sich bereits erheblich verbessert hat“, sagt Schmieta. Er rechnet die Verbesserungen den Anstrengungen seiner Fraktion innerhalb der bisherigen großen Koalition mit der SPD zu. Aber immer noch seien die Ausgaben höher als die Einnahmen.

Personeller Engpass im Baubereich bereitet der CDU Sorgen

Zu den künftigen Aufgaben, die wegen ihrer Kosten vorausschauend einberechnet werden müssten, zählt die CDU-Fraktion die für den Klimaschutz erforderliche energetische Ausstattung zahlreicher Gebäude, die Umsetzung des Radverkehrskonzepts der Gemeinde sowie die Neuorganisation der Digitalisierung in Schulen und in der Verwaltung. Mit Sorge sehe man einen großen personellen Engpass in der Verwaltung im Bereich Planen und Bauen, da alle Aufgaben im Baubereich nur gelingen könnten, wenn sie „vernünftig begleitet“ würden.

„Für uns kommen Steuererhöhungen auch weiterhin nicht in Betracht“, sagt Schmieta. Allenfalls, um die Kosten bei dem Wegfall oder der Veränderung der schon lange diskutierten Straßenausbaubeitragssatzung auszugleichen, sei die CDU bereit, dies auch über höhere Grundsteuern gegenzufinanzieren. Möglichkeiten zur Einnahmensteigerung der Gemeinde sieht die CDU vor allem bei der Gewerbesteuer. Allerdings haben die Mitglieder des Rates keine Einsicht in die Gewerbesteueranmeldungen von Betrieben – es gilt das Steuergeheimnis. Für das geplante Gewerbegebiet in Gailhof sei jedenfalls die Forderung der CDU-Fraktion gewesen, dass es „deutliche Gewerbesteuereinnahmen“ geben müsse, so die Finanzexperten Schmieta, Jessica Borgas und Hans-Joachim von Einem in einem Pressegespräch.

Von Ursula Kallenbach