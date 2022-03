Wedemark

Legt die Gemeinde Wedemark auf ihren öffentlichen Spielplätzen kein großes Augenmerk auf Spielgeräte für Kinder mit Behinderung und das gemeinsame Spiel von beeinträchtigten und nicht beeinträchtigten Kindern? In Sorge darüber hat die CDU-Ratsfraktion dazu jetzt eine klare Ausrichtung der kinderfreundlichen Gemeinde Wedemark auf das inklusive Miteinander bei der Anlage, Neugestaltung und Nachrüstung der öffentlichen Spielflächen gefordert. Die sogenannten Bauern- oder Nestschaukeln auf einigen Spielplätzen reichten nicht aus. Auch bei privaten Erschließungsvorhaben soll die Kommune bei den Investoren auf diese Ziele hinwirken.

Ausschuss stimmt für CDU-Antrag zu inklusiven Spielgeräten

Über den ersten Schritt auf dem Weg freut sich Susanne Kopp. Unter ihrem Vorsitz hat jetzt der Ratsausschuss für Integration, Gleichstellung und Soziales einstimmig dem Antrag der CDU-Fraktion – er wurde bereits 2021 vorgelegt – zu inklusiven Spielgeräten zugestimmt. „Im Spiel sollen behinderte Kinder mit den anderen Kindern in Kontakt treten. Inklusive Spielgeräte fördern das Miteinander leben“, verdeutlicht die CDU-Ratsfrau. Sie weiß, wovon sie spricht, denn ihr zweites ehrenamtliches Engagement gilt seit Jahren der Lebenshilfe Langenhagen-Wedemark, ganz praktisch auch der integrativen Kindertagesstätte Domino in Mellendorf. Und selbst dort, zeigt sie vor Ort, ist nicht an jeder Stelle des Außengeländes das verwirklicht, was sie sich wünschen würde.

Große Sandflächen können hinderlich sein

Die bestehenden öffentlichen Spielplätze bieten traditionell große Sandflächen, darauf stehen die Klettergerüste, Schaukeln, Türme und Karussells. Der Sandboden ist für die meisten Kinder ein Vergnügen, aber andere haben mit dem tiefen Sand Probleme. Kopp weist auf die Haken hin. „Sind diese Spielplätze rollstuhlgerecht? Können Kinder im Rollstuhl durch den Sand überhaupt an die Geräte kommen, und wie sieht es für Kinder aus, die von Eltern oder Großeltern im Rollstuhl begleitet werden? Gibt es genügend Abstellfläche für begleitende Rollstuhlfahrer?“, führt sie an. Daher lenkt der Antrag den Blick auch auf die Bodenbeschaffenheit.

Auf dem Spielplatz Pfeiffers Garten in Bissendorf: viel Sand, aber auch Grasfläche. Quelle: Ursula Kallenbach

Alle Spielgeräte sollten, so sei der CDU-Antrag zu verstehen, eine gemeinsame Nutzung durch alle Kinder ermöglichen und diese Gemeinschaft fördern. Auch Jumbowippen, die bis zu zehn Kinder gemeinsam in Gang bringen können, seien zu empfehlen. Hochgelegte Sandkisten oder auch Matschtische, die darunter das Heranfahren im Rollstuhl erlauben, wären ebenfalls eine gute Ergänzung, zählt die Fachfrau auf. „Ein Traum wären Spieltürme, die auch von kleinen Rollstuhlfahrern genutzt werden könnten. Doch das ist Zukunftsmusik“, räumt Kopp ein.

127.000 Euro Spielplatzkosten im Haushalt 2022

Denn teuer sind alle diese Geräte allemal – wie jede Ausstattung im Bereich von Kindertagesstätten. „Die Preise von inklusiven Spielgeräten starten meist ab 15.000 Euro“, berichtet Kopp. Um die Nutzbarkeit der Sandböden unter den Spielgeräten für alle Kinder zu verbessern, sei zusätzlich an spezielle Matten zu denken. Im Haushaltsplan 2022 sind für Spielplätze Investitionen von insgesamt 127.000 Euro eingestellt; davon soll als größeres Vorhaben auch der Mehrgenerationenspielplatz im Neubaugebiet Diersrahe in Bissendorf bedient werden.

„Aber es geht nicht vorrangig darum, inklusive Geräte anzuschaffen, sondern eher, Geräte zu installieren, die Kinder mit Einschränkungen wie auch Kinder ohne Einschränkungen benutzen können“, macht CDU-Fraktionschef Karsten Schmieta deutlich. Auch sollten Kinder und Eltern zusammengebracht werden, um Kontakte zu schaffen und ein besseres Verständnis füreinander zu entwickeln.

Die tief angebrachten Matten zum Schaukeln oder Begehen – am Beispiel Pfeiffers Garten in Bissendorf – bieten sich für alle Kinder gemeinsam an. Quelle: Ursula Kallenbach

Inklusion steht nicht im Spielplatzkonzept, wird aber mitgedacht

Dieses Ziel verfolge die Gemeinde bereits, versichert Rathaussprecher Ewald Nagel. „Die Ausgrenzung durch Spielgeräte, die nur durch eine Gruppe der Kinder genutzt werden kann, muss möglichst vermieden werden.“ Insofern habe die Gemeinde keine rein inklusiven Spielgeräte wie Rollstuhlkarussell oder Rollstuhlschaukel aufgestellt, sondern Nestschaukeln, Drehkarussells, Trampoline und Rutschen.

Niedrig angeordnet und leicht zugänglich für alle Kinder sind diese Spielgeräte auf dem Spielplatz an der Georg-Reimann-Straße in Bissendorf. Quelle: Ursula Kallenbach

Dabei verwirkliche die Gemeindeverwaltung das bestehende Spielplatzkonzept. „Inklusion ist darin allerdings nicht festgehalten“, sagt Nagel. Trotzdem würden Inklusionsaspekte bereits in Neuanlagen oder Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt: 17 Nestschaukeln, sieben Drehkarussells, vier Trampoline und 24 Rutschen seien auf den Spielplätzen verteilt. Es gibt aktuell 41 solcher öffentlichen Plätze. „Ein gutes Netz an Spielplätzen in der Wedemark“, meint der Sprecher. Lediglich in kleinen Ortschaften wie Rodenbostel oder Berkhof gebe es keine Spielplätze. Auch wichtig: Nicht auf jedem Spielplatz solle das gleiche Spielgerät stehen, jeder Platz sollte seinen eigenen Charakter behalten.

Großflächig ist die Spielfläche an der Georg-Reimann-Straße in Bissendorf angelegt. Quelle: Ursula Kallenbach

Mehr Inklusion koste mehr Geld. „Für inklusive neue Spielplätze reichen die bisherigen 30.000 bis 50.000 Euro bei einer Neuanlage nicht aus. Es geht um mehr als nur um die Beschaffung und Montage inklusiver Spielgeräte“, sagt Nagel. Hersteller hätten ein großes Angebot. Kostenpunkt bei einem Rollstuhlkarussell mit Montage: ab 15.000 Euro plus des erforderlichen synthetischen Fallschutzmaterials pro Gerät, insgesamt dann circa 20.000 Euro. Ein Rollstuhl-Bodentrampolin startet ab 10.000 Euro. Eine barrierefreie Zuwegung sei außerdem bei den Kosten jeweils zu berücksichtigen.

Leitsystem über Düfte für blinde Kinder?

„Das Bessere ist immer der Feind des Guten: Natürlich kann jedes Angebot erweitert werden“, räumt der Gemeindesprecher ein. Und Gedanken dazu gibt es in der Verwaltung. So könnte ein Zwei-Wege-System für die Erreichbarkeit der Spielgeräte sorgen. Sie sollten also nicht nur über Sand- oder Rasenflächen erreichbar sein, sondern eben auch rollstuhlgerecht. Auch sollten Toreingänge zu Spielplätzen für beeinträchtigte Kinder kein Eintrittshindernis sein. Auch eine schöne Idee: Möglich ist beispielsweise ein Leitsystem über Düfte durch spezielle Bepflanzung, um zum Beispiel blinde Kinder zu unterstützen. „Der Aufwand ist aber deutlich größer und nicht überall realisierbar“, sagt Nagel. In der Verwaltung bilde der mit dem Planen beauftragte Mitarbeiter im Team Gebäude- und Flächenunterhaltung sich regelmäßig auch zum Thema inklusive Spielplätze fort.

Das letzte politische Wort zum CDU-Antrag haben nun die Ratsmitglieder – auf den Vollzug in der Realität werden sicherlich noch viele Augen mehr blicken.

Von Ursula Kallenbach