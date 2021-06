Wedemark

Mit zwei zukunftsweisenden Themen will sich die CDU Wedemark stärker auseinandersetzen: Es geht um Klimaschutz und die Inklusion. Darauf verweist der Fraktionschef Markus Schmieta. Die Christdemokraten wollen dabei auch externen Sachverstand einholen.

Schmieta erinnert dabei an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass den Klimaschutz als ein durchaus kinder- und jugendrelevantes Thema einstuft. „Sicherlich gibt es Bereiche, die außerhalb der Verantwortung unserer Gemeinde liegen, aber auch im Kleinen müssen wir die Zukunft unserer Kinder schützen“, ergänzt die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Susanne Brakelmann. Doch um etwas für den Erhalt der Atmosphäre auch in der Gemeinde Wedemark tun zu können, sei es wichtig, ausführliche Informationen etwa von der Verwaltung zur Klimabilanz zu erhalten – um danach an „Stellschrauben“ für Verbesserungen drehen zu können, sagt Brakelmann.

Die CDU will sich nach Auskunft des Fraktionsvorsitzenden Markus Schmieta stärker den Themen Klimaschutz und Inklusion widmen. Quelle: Ursula Kallenbach (Archiv)

Schmieta: Externe Experten zu Rate ziehen

In einigen Entscheidungen sei die Gemeinde bereits auf dem richtigen Weg. Als Beispiele nennt Brakelmann etwa die Umrüstung der Straßenbeleuchtung, die Förderung der privaten E-Ladesäulen oder etwa die Versorgung der kommunalen Liegenschaften mit „grünem Strom“. „Aber es gibt auch Beschlüsse, bei denen der CO2-Ausstoß bisher unberücksichtigt blieb“, moniert die Vize-Fraktionschefin. Aus diesem Grund habe die CDU nun einen Antrag eingebracht, dass vor künftigen, großen Entscheidungen – etwa bei der Ausweisung von Wohnbau- oder Gewerbegebieten – eine CO2-Bilanz vorgelegt werden müsse.

Diese soll von einer noch zu gründenden „Klima-Task-Force“ erarbeitet werden. Externe Experten, so der CDU-Vorschlag, sollten die Zahlen so aufbereiten, dass sie Kommunalpolitiker aber auch Bürger verstehen, fordert der Fraktionsvorsitzende. „Diese Aufgabe ist nicht von heute auf morgen zu erfüllen“, weiß auch Brakelmann. Deshalb schweben ihr auch Fortbildungen für Verwaltungsmitarbeiter und Ratsmitglieder vor.

Nach Meinung der stellvertretenden CDU-Fraktionsvorsitzenden Susanne Brakelmann soll es in der Gemeinde Wedemark künftig eine „Klima-Task-Force" geben. Quelle: Patricia Chadde (Archiv)

CDU schwebt Fachausschuss Klimaschutz vor

Schmieta geht sogar noch einen Schritt weiter und kann sich durchaus vorstellen, einen eigenen Fachausschuss Klimaschutz in der Wedemark zu initiieren. Der Christdemokrat ist sicher, bei anderen Fraktionen offene Türen einzurennen. Zumal er weiß, das auch der Koalitionspartner von der SPD einen entsprechenden Antrag in Sachen Klimaschutz zu Papier gebracht hat.

Wie der Fraktionsvorsitzende weiter berichtet, gebe es diese Klima-Spezialisten durchaus in der Gemeinde – etwa in der Initiative Parents for Future. Diese hatte an die Parteien unter dem Stichwort „Wahlprüfsteine“ einen umfangreichen Fragenkatalog verschickt. „Das ist eine tolle Sache“, betont Schmieta und dankt für die Anregungen. Die dort aufgeführten zwölf Themen gäben einen wichtig Anstoß für die weitere Arbeit, meint er. Und die CDU habe ausführlich auf fünf DIN-A4-Seiten darauf geantwortet, betont Schmieta.

Bei Bau von Spielplätzen auf Barrierefreiheit achten

Als ein weiteres wichtiges Thema stuft die CDU Wedemark die Inklusion ein. Auch dazu hat die Partei einen Ratsantrag gestellt – und nimmt sich dabei die Nachbarstadt Langenhagen zum Beispiel. Dort wurden bereits die ersten Spielplätze inklusiv umgewandelt. „Gute Ideen soll man durchaus kopieren“, sagt Schmieta. „Dagegen ist nichts einzuwenden.“

Bei dem Neu- oder Umbau von Spielplätzen soll die Inklusion stärker berücksichtigt werden - etwa mit einem barrierefreien Rollstuhl-Karussell. Quelle: Privat

Für die Christdemokraten sei wichtig, bei geplanten Spielplätzen in Neubaugebieten oder beim Austausch von alten Geräten auf kommunalen Arealen darauf zu achten, dass diese barrierefrei sind. Zumindest „da, wo es sinnvoll erscheint“, schränkt Schmieta ein. Denn er wolle auch nicht verhehlen, dass inklusive Spielgeräte durchaus ihren Preis hätten. „Spielplätze sollen als Begegnungsmöglichkeit für Kinder und Eltern verstanden werden.“ Denn das befördere die gesamte Gesellschaft und stünde einer kinderfreundlichen Gemeinde gut zu Gesicht, sagt der CDU-Fraktionschef.

Beide Anträge sollen in der nächsten öffentlichen Sitzung des Rates am 12. Juli diskutiert werden. Ort und Zeit stehen derzeit noch nicht fest.

Von Sven Warnecke