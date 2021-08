Wedemark

Die CDU hat ihre Kandidatinnen und Kandidaten in der Gemeinde Wedemark für die Kommunalwahl im September nominiert. Mit Frank Riebesehl für Elze und Meitze und Martin Becker für die Orte Bennemühlen, Oegenbostel, Bestenbostel, Ibsingen, Plumhof, Berkhof und Sprockhof stellen die Christdemokraten im Norden der Wedemark zwei Bewerber für das Amt des Ortsbürgermeisters auf, die beide kommunalpolitische Erfahrung mitbringen. Sie sollen aber zugleich für einen politischen Neuanfang stehen.

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten für Elze/Meitze

Für den Ortsrat Elze/Meitze tritt auf Platz zwei die Vorsitzende der Jungen Union Wedemark, Alexandra Backhaus, an. Das Team komplettieren der alteingesessene Elzer Jens Bauermeister und Karen Drews, die Geschäftsführerin des Seniorenbeirats der Gemeinde Wedemark ist, sowie Neubürger Johannes Rathje.

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten der CDU für den Norden der Wedemark. Quelle: privat

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten für den Norden

In den nördlichsten Dörfern der Wedemark treten hinter Becker Oliver Klinner aus Plumhof und Eva Kannemeier aus Berkhof an. Beide haben in den vergangenen Jahren ihre neue Heimat in der Wedemark gefunden. Als geborener Wedemärker und erfahrener Kommunalpolitiker möchte Hans-Henning Burtz aus Plumhof seine Erfahrung weiterhin einbringen.

Wandke will wieder Ortsbürgermeister in Hellendorf werden

Auch etwas weiter südlich, nämlich in Hellendorf, haben sich die Christdemokraten in Position gebracht – und der Öffentlichkeit in einer kleinen Zusammenkunft ihre Kandidaten präsentiert. Der Ortsverbandsvorsitzende Carsten Wandke, der zugleich für eine weitere Wahlperiode als Ortsbürgermeister antritt, stellte den Anwesenden nicht nur die Kandidatinnen und Kandidaten für den Ortsrat und den Gemeinderat vor. Das Augenmerk richtete sich zudem auf die CDU-Kandidatin für das Amt der Regionspräsidentin, Christine Karasch, und auf Jessica Borgas, die einen Platz in der Regionsversammlung anstrebt. Auch CDU-Bürgermeisterkandidat für die Wedemark Marco Zacharias gehörte zum Teilnehmerkreis.

CDU setzt auch auf Jüngere

Für den Gemeinderat kandidieren aus Hellendorf Kaj Haverbusch und Armin Javid Milani. Beide haben sich geeinigt, ihren Wahlkampf auf Haverbusch zu konzentrieren, um sicherzustellen, dass Hellendorf wenigstens eine Stimme im Gemeinderat bekommt. Wandke betonte, er wolle sämtliche Listenplatzierungen ausdrücklich nicht als Rangreihung nach Eignung verstanden wissen, sondern als sichtbares Zeichen der Verjüngung. Jeder Kandidat trage seine individuellen Eigenschaften, Fähigkeiten und Standpunkte bei, sodass sich die CDU in Hellendorf quasi als „politischer Vollsortimenter“ für alle Bürgerinnen und Bürger präsentiere, sagt Wandke.

Von Stephan Hartung