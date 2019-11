Mellendorf

Der Auftrag ist erteilt: Eine Firma aus Lehrte baut in die Räume auf dem Campus W in Mellendorf dezentrale Lüftungsgeräte ein. Dies berichtete Bürgermeister Helge Zychlinski nach der Sitzung des Verwaltungsausschusses. Die Geräte in 60 Unterrichtsräumen kosten insgesamt 1,44 Millionen Euro.

Seit Jahren klagen Schüler und Lehrer über schlechte Luft in dem Gebäude. Dieses wurde 2011 neu errichtet – aber ohne Klimaanlage. In Zukunft soll die Luft im Schulzentrum besser sein. „Wir legen so schnell es irgendwie geht los“, sagte Zychlinski. Die Geräte werden jedoch nacheinander eingebaut. Dies dauere längere Zeit.

Büro plant Anlagen im Anbau

Für den Anbau an das Schulzentrum – die Arbeiten haben kürzlich begonnen – plant ein Büro aus Niedersachsen die Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik sowie die Wärmeversorgungsanlage. Den Auftrag hat der Verwaltungsausschuss erteilt. Die Kosten betragen circa 64.000 Euro.

Lesen Sie auch

Von Julia Gödde-Polley