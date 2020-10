Bissendorf

Wer Carmen Doehring anruft, weiß, wofür ihr Herz schlägt. Dabei geht meist nur der Anrufbeantworter ran. Nach wenigen Klingelzeichen ertönt eine Sprachnachricht der Mailbox. Doehring gibt damit genaue Anweisungen, welche Infos sie benötigt: Gewicht, Art der Verletzung und Zeitpunkt. In Kürze will sie sich zurückmelden – bestenfalls mit einer Lösung. Doehring, 31 Jahre alt, betreibt die Bissendorfer Igelhilfe – eine Intensivpflegestation für verletzte und kranke Tiere. Wobei betreiben das falsche Wort ist. Hinter ihr steht weder ein Verein noch ein Team oder gar ein Job. Alles, was sie dort tut, tut sie ehrenamtlich.

Ein Badezimmer als Igelkrankenstation

An einer kleinen Straße im Wedemärker Ortsteil steht Doehrings Elternhaus. Im Jagdrevier heißt der Weg passenderweise. Doehring öffnet die Tür, begleitet von zwei Katzen. Die Treppe hoch, im ersten Stock, befindet sich das Revier der Igel. Doehring hat dort ihr Badezimmer umfunktioniert. Dort hausen die Stacheltiere in ihren Boxen und der Badewanne. Der Raum ist eine Kombination aus Krankenstation und Kindergarten – und damit weitaus weniger romantisch, als man sich die Arbeit mit jungen Igeln vorstellt. Es liegt ein beißender Geruch von Katzenfutter in der Luft. Die Igel sind zudem bedeutend lauter, als es ihre Größe vermuten lassen würde, und sie verursachen ordentlich Schmutz. „ Igel sind Schweine“, sagt Doehring lachend. Mehrmals täglich muss sie den Raum reinigen.

Keine pflegeleichten Esser: Die Jungigel verteilen das Futter aus dem Napf gern in ihrem Gehege. Quelle: Sebastian Stein

17 Tiere leben aktuell bei Doehring in Bissendorf

Nicht immer war das so im Jagdrevier. Angefangen hat alles mit einem Tier. Doehring hat bei einem Spaziergang in der Feldmark einen hilflosen Babyigel gefunden. Die Hilfsstationen in der Nähe waren voll. Keiner wusste, was zu tun ist. Doehring entschied sich für die pragmatische Lösung – und wurde selbst aktiv. Es blieb nicht bei einem Tier. Sie muss kurz nachrechnen und zählt auf: „Vier, neun, zwölf, 15, 17 Igel leben aktuell hier.“ Wer sich in ihrem Haus bewegt, könnte aber auch leicht auf die Idee kommen, die Hilfe für Katzen stünde dort im Fokus. Sechs Tiere sind bei der Bissendorferin zu Hause. „Aber die haben eine Lobby“, meint Doehring. Igel hingegen seien arm dran, weil sich niemand für sie zuständig fühle – wie damals bei ihrem Spaziergang.

In einem der Igelzimmer erforscht Carmen Doehring den Kot der Tiere unter dem Mikroskop. Quelle: Sebastian Stein

Für solche Notfälle steht Doehring nun selbst bereit. Und hat deshalb heute auch nur kurz Zeit. Um 17 Uhr kommen die nächsten Igelfinder. Sie bringen zwei verletzte Tiere. In einem engen Raum hat Doehring dafür ihre „Praxis“ eingerichtet. Diese ist spärlich ausgestattet, hauptsächlich mit einem Mikroskop. Die 31-Jährige muss den Kot der Igel mehrfach unter die Lupe nehmen, um zu sehen, welche Würmer sie haben. Tiermedizin hat Doehring nicht studiert, sich aber in etlichen Seminaren einen großen Wissensschatz über Igel angeeignet. Medikamente erhält sie deshalb nur von ihrer Tierärztin, die sich zuvor von den Kenntnissen der Bissendorferin überzeugt hat und die mit Doehring immer eng zusammenarbeitet. Mit dem Medikament beginnt die Behandlung der Igel. Es ist meist der erste Schritt zur Besserung.

Laubbläser, Steingärten und Mähroboter sind Gefahren für Igel

Damit es den Tieren aber langfristig wieder gut geht, müssen sie aufgefüttert werden. Das kostet Zeit, Geld und Platz. Auch Doehring hat von allem nur begrenzte Kapazitäten. „Und es wird jedes Jahr mehr“, sagt sie. Zu Beginn vor fünf Jahren hat sie etwa 40 Tiere behandelt, nun sind es schon 80 bis 120. Die Igel hätten draußen mit vielen menschengemachten Problemen zu kämpfen, meint sie. Das Futter für sie sei knapp, Laubbläser und Steingärten vernichteten wichtigen Lebensraum, und Mähroboter gefährdeten die Gliedmaßen der Tiere. „Wo soll der Igel noch hin?“, fragt Doehring.

In ihrem Garten hat Carmen Doehring von der Igelhilfe Bissendorf mehrere Gehege für die Tiere selbst gebaut. Quelle: Sebastian Stein

Draußen, in ihren Garten zum Beispiel. Dort stehen über die ganze Fläche verteilt diverse Igelunterkünfte. Doehring hat die Gehege alle selbst gebaut. „Ich bin handwerklich recht begabt.“ Im Gegensatz zum umgewandelten Badezimmer sind die Igel dort aber nicht zu sehen, tagsüber schlafen sie für gewöhnlich. Und im Herbst bricht ihre schwächste Zeit an. Die Weibchen sind ausgezehrt von der Aufzucht der Jungen. Kurz vor dem Winterschlaf müssen sich alle zudem ein ordentliches Polster anfuttern. Für jene, die Doehring betreut, ist das auch kein Problem. Mehr als ein Kilogramm Nassfutter platziert sie täglich.

Unterstützung kommt oft per Post: Heute hat Doehring Futterspenden erhalten. Was sie genau braucht, teilt sie auf ihrer Facebook-Seite mit. Quelle: Sebastian Stein

Ihre Gäste sind nicht ausschließlich Patienten, die noch Hilfe benötigen, sondern teils auch ausgewilderte Igel. Die Tiere kehren aber immer wieder zum Essen zurück zu Doehrings Haus. „Die Futterstelle bleibt ein Leben lang“, sagt sie. Das bedeutet bei Igeln drei bis vier Jahre, eines ihrer Tiere lebt sogar schon sieben Jahre. Die 31-Jährige ist deshalb auf Unterstützung angewiesen. Sie braucht sogenannte Päppelstellen, die genau diese Aufgabe nach der Intensivpflege übernehmen. Der Igelfund sollte nach ihrer Meinung nicht mit der Abgabe bei ihr enden. „Man muss auch ein bisschen Eigeninitiative haben.“

„Irgendwann ist das einfach nur Herzblut“

Bislang konnte sie das Ehrenamt gut mit ihrem restlichen Leben kombinieren. Aufgrund ihres Studiums und eines Nebenjobs war Doehring zeitlich flexibel. In ihrer Freizeit besuchte sie mehrfach Schulungen, um auf dem neuesten Stand der Igelkunde zu sein. Gut vier Stunden investiert sie täglich in den Unterhalt der Bissendorfer Igelhilfe – inklusive nächtlichem Aufstehen, um die Babys alle zwei Stunden zu füttern. Doch nun hat sie ihren Abschluss in der Tasche und will bald als Übersetzerin in Vollzeit arbeiten. Ganz aufgeben wird sie die Igelhilfe trotzdem nicht, allenfalls die Anzahl der Tiere etwas verringern. „Denn das ist einfach nur Herzblut.“

So erkennen Sie, wann Igel Hilfe brauchen Nicht alle Igel, die um diese Jahreszeit unterwegs sind, benötigen menschliche Hilfe. Gesunde Tiere aus der Natur zu entnehmen, ist sogar verboten, da sie besonders geschützt sind. An folgenden Merkmalen können Passanten nach Auskunft des Igelzentrums Laatzen erkennen, dass ein Igel ärztlich versorgt werden muss und sofort etwa dorthin gebracht werden sollte: Der Igel ist matt und bewegt sich kaum noch. Er liegt tagsüber ungeschützt im Gras. Er liegt auf der Seite. Er hat sichtbare Verletzungen. Er läuft bei Dauerfrost und geschlossener Schneedecke für längere Zeit draußen herum. Er ist unterkühlt: Beim Anfassen ist seine Temperatur kälter als die Hand des Finders. Auf dem Igel sind Fliegeneier zu erkennen. Diese sollten sofort entfernt werden. Er ist untergewichtig. Anfang November sollten Jungigel mindestens 500 Gramm, Alttiere etwa 1000 Gramm wiegen.

Wer kranke oder schwache Igel findet, kann sich bei Doehring unter Telefon (0 15 15) 0 97 54 06 melden. Wer selbst Päppelstelle werden oder spenden möchte, findet auch Infos auf der Facebook-Seite der Igelhilfe Bissendorf.

Von Sebastian Stein