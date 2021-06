Wedemark

Der ambulante Pflegedienst Casper & Dase aus der Wedemark ist beim „Great Place to Work“-Wettbewerb als einer der besten Arbeitgeber des Landes ausgezeichnet worden. „Mit unserer Arbeitsplatzkultur konnten wir bei Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern in den Kategorien Beste Arbeitgeber Niedersachsen-Bremen 2021 und Beste Arbeitgeber Gesundheit und Soziales 2021 punkten“, teilte das Unternehmen mit.

Die Zufriedenheit der Mitarbeitenden liege dem Unternehmen sehr am Herzen. „Wer uns kennt, weiß, dass wir diese Entwicklung stetig vorantreiben und viel dafür tun“, heißt es weiter. Die Unternehmensleitung sei stolz auf das motivierte und loyale Team und wolle auch in Zukunft die gute Zusammenarbeit fördern.

Auszeichnung basiert auf Umfrage im Team

Die Auszeichnung basiert auf einer anonymen und repräsentativen Befragung der Mitarbeitenden. Themen waren dabei unter anderem Vertrauen in Führungskräfte, Teamgeist, Fairness, Wertschätzung, Respekt sowie Identifikation mit dem Unternehmen. Darüber hinaus wird das Management befragt, welche Maßnahmen und Programme zur Gestaltung einer attraktiven Arbeitskultur aufgelegt wurden beziehungsweise noch geplant sind. Die Bewertung durch die Mitarbeitenden stehe jedoch im Vordergrund, heißt es in den Statuten.

An der Befragung zur Qualität und Attraktivität der sogenannten Arbeitsplatzkultur beteiligten sich bundesweit Unternehmen aller Größen und Branchen. Beim unabhängige Great Place to Work Institut handelt es sich um ein international tätiges Forschungs- und Beratungsnetzwerk, das Unternehmen in etwa 60 Ländern bei der Gestaltung einer mitarbeiterorientierten Unternehmenskultur unterstützt.

