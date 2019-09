Bissendorf

Trendsetterin auf drei Rädern ist Heidi Achilles schon seit elf Jahren. Die Seniorin aus Gailhof hätte mit gesundheitlichen Handicaps nicht mehr Fahrrad fahren können, hätte sie nicht endlich „ihr“ Rad gefunden. Auf dem Pedelec-Aktionstag auf dem Amtshof in Bissendorf führt sie am Sonnabend vor, was ihr Leben bereichert – und viele Interessierte fahren das Rad zur Probe.

Der Seniorenbeirat Wedemark sieht in dem motorunterstützten Gefährt ein äußerst seniorengerechtes Fahrrad. „Das Rad ist größenverstellbar, gibt Sicherheit beim Auf- und Absteigen, hilft bei allgemeinen Bewegungsproblemen und mindert die Unfallgefahren“, erklärt Manfred Homann vom Beirat. „Sehen und gesehen werden im Verkehr“ hat die Seniorenvertretung ihre Aktivitäten an ihrem Infostand überschrieben.

Für Lastenfahrräder – es gibt sie mit oder ohne schiebende Motorkraft – interessieren sich auf dem Amtshof viele Familien. In Hannover verfügt der ADFC über vier solcher Transportfahrzeuge zum Ausleihen, in der Wedemark ist der Ortsrat Bissendorf stolzer Besitzer von Lastenfahrrad „Hannah“, der fünften. „Hannah“ wird demnächst an der Gärtnerei Klipphahn in den Dienst gestellt und ist im Internet zu buchen.

„In der Stadt sind die Lastenräder zu 99 Prozent ausgebucht“, berichtet Wolfgang Leichter, Sprecher der ADFC-Ortsgruppe Wedemark. Um sich selbst ein Exemplar anzuschaffen, müsse man je nach Ausstattung 3000 bis 4000 Euro bezahlen. „Was man erreichen will, ist, entweder das Zweitauto in der Familie zu ersetzen oder wenigstens nicht mehr so viele Fahrten mit dem Auto zu erledigen“, verdeutlicht er.

Motor erfordert schnelle Reaktion

Es piept schrill über den Platz. Die achtjährige Joèline wird auf dem Probe-Pedelec am Stand der Verkehrswacht Wedemark gerade akustisch abgemahnt: Sie hat, weil sie so schnell mit dem Motorfahrrad unterwegs ist, nicht rechtzeitig bremsen können. Der Simulator auf dem Bildschirm vor ihr zeigt die gefährliche Situation. „Ich finde es gut, dass ich weiß, wie schnell ich reagieren muss“, sagt die Hambührenerin. Allerdings ist sie – wie die ganze Familie – Profi auf dem Rennrad und trainiert beim Radsportverein Hannover. „Muskelkraft ist nicht zu ersetzen“, bekräftigt ihre Mutter Sandra Greco-Webel. Gegen Pedelecs spreche außerdem, dass sie schwerer seien und nur schwierig ins Auto für Familientouren eingeladen werden können.

Die Nummer 64 hat an diesem Pedelec-Tag Glück bei der Verlosung von Ortsrat und Verkehrswacht: Der Gewinner des von der Gemeinde gestifteten Preises aus 56 Teilnehmern an einem Preisrätsel darf ein halbes Jahr kostenfrei eine Fahrradbox am Bahnhof Bissendorf nutzen, verkündet Ortsbürgermeisterin Susanne Brakelmann. Sie hat noch viele praktische Preise mehr auszuhändigen.

Schutzstreifen wird bald rot

Zuvor hatte Brakelmann im Fahrradsattel zwei Mal Gruppen auf dem Fahrradschutzstreifen an der Scherenbosteler Straße über Vor- und Nachteile dieser Markierung informiert. „Sowohl Auto- als auch Radfahrer müssen sich an die Schutzstreifen gewöhnen und benehmen sich noch nicht richtig“, erklärt die Ortsbürgermeisterin. Seit sechs Jahren gibt es Fahrradschutzstreifen in Bissendorf. Im Frühjahr werde die Region den Schutzstreifen auf der Scherenbosteler Straße (K 102) rot markieren, weiß Ortsratsmitglied Thomas Buchheit zu berichten.

Auch ein Profi-Ausstatter für Pedelecs, das Fahrradgeschäft B.O.C., lässt Interessierte Probe fahren; gern steigen Jüngere auf die Mountainbikes mit Schub. Die ehrenamtlichen Profis vom Repair-Café Wedemark reparieren gleich vor Ort neun Fahrräder – anschließend bekommen diese eine Sicherheitsplakette bei der Verkehrswacht nebenan. Die Beamten der Polizei Mellendorf codieren an diesem Tag dort 30 Fahrräder.

Ein Pedelec ist kein E-Bike Das Pedelec (Pedal Electric Cicle) ist ein Elektrofahrrad, das Radler unterstützt, indem Motor und Akku-Leistung die eigene Tretkraft verstärken. Das kann Rad-Pendlern auf dem Weg zur Arbeit eine zuverlässige Hilfe sein, es kann Radwanderern auf hügeligen Strecken auf die Sprünge helfen, aber auch Familien mit Fahrradanhängern für den Nachwuchs nehmen die kleine Motorkraft gern in Anspruch. Neben Pedelecs gibt es E-Bikes, die sich äußerlich kaum unterscheiden. Aber die Unterschiede sind gravierend. „Ein Pedelec darf bis zu 25 Stundenkilometer schnell sein. Es muss auf dem Radweg fahren, wenn der mit einem blauen Schild angezeigt ist, sonst kann es auf die Straße ausweichen“, erklärt Dieter Winkler von der Verkehrswacht Wedemark. Für ein Pedelec ist kein Fahrradhelm erforderlich. Anders das E-Bike: Dieses motorunterstützte Zweirad ist bis 45 Stundenkilometer schnell, es braucht eine sichtbar aufgeklebte Versicherungsnummer wie ein Moped und darf nicht auf dem ausgewiesenen Fahrradweg fahren. „E-Bikes müssen die Straße nutzen, und die Fahrer haben Helmpflicht“, so Winkler. Tatsächlich, meint er, sehe man E-Bikes bisher eher selten.

