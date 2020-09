Brelingen

Ein halbes Jahr lang hat es aufgrund der Corona-Pandemie keine Konzerte mehr in St. Martini gegeben. Mit dem Chorkonzert von be:sound am Sonnabend, 26. September, startet der Orgelbauverein nun wieder durch. Coronabedingt erklingt die Musik nicht in der Kirche, sondern unterm Schauer auf dem Hof Meinheit. Die insgesamt 15 Sänger von be:sound präsentieren in ihrem Programm „You can close your eyes“ unter anderem Lieder von Phil Collins, Metallica, Enya, James Taylor sowie Simon & Garfunkel – und das alles ohne Noten, Instrumente und Dirigent.

Das Konzert unterm Schauer auf dem Hof Meinheit, Hauptstraße 42, beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte wird gebeten. Aufgrund der begrenzt zur Verfügung stehenden Plätze ist eine Anmeldung per E-Mail an konzerte.in.st.martini@gmail.com erforderlich. Nach dem Konzert von be:sound folgt am Sonntag, 4. Oktober, ein Liederabend in der Kirche mit der Mezzosopranistin Ann Juliette Schindewolf und Gerd Müller-Lorenz am Flügel.

Von Lisa Höfel