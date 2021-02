Brelingen

In der Corona-Zeit müssen sich viele Kirchgänger umstellen oder auf lieb gewonnene Traditionen sogar komplett verzichten: keine Gottesdienste, vielleicht noch nicht mal „zum Mitnehmen“ für zu Hause, erst recht kein Chorgesang. Im Ortsteil Brelingen gibt es jedoch von alledem etwas – und sogar noch mehr. Die Ortschaft wirkt damit ein bisschen wie das berühmte kleine gallische Dorf.

Seit Beginn der Corona-Pandemie entfällt auch in der Kirche der St.-Martini-Gemeinde, die während der Pandemie viele Ideen wie einen Heiligabendgottesdienst per Internetübertragung verfolgt, der Gesang der Besucher. Diese müssen aber auf Livemusik nicht verzichten. „Seit wieder Präsenzgottesdienste erlaubt sind, also ab dem Frühjahr, singt bei uns der Chor“, sagt Marion Bernstorf, Vorsitzende des Kirchenvorstands von St. Martini. Denn unabhängig davon, wie hart oder weich die jeweiligen Lockdowns waren und die entsprechenden Verbote und Vorschriften – mit ihrem Konzept dürfen die Brelinger den Chor singen lassen.

Kirche bietet genug Platz für ausreichend Abstand

Von Vorteil ist, dass die Kirche im Wedemärker Ortsteil sehr groß ist. „Daher haben wir die Erlaubnis, dass eine geringe Anzahl von Chormitgliedern singen darf“, sagt Bernstorf und berichtet von den weiteren Bedingungen. Der Chor von St. Martini, dem insgesamt 65 Mitglieder angehören, besteht bei den Gottesdiensten aus maximal acht Personen. Diese stehen dann auf der Empore und damit oberhalb des Kirchraums. Die Chorsänger halten sich sechs Meter von der Brüstung entfernt und achten auf einen Mindestabstand von 1,50 Meter zueinander. „Weil viel Platz ist, beträgt der Abstand sogar drei Meter“, sagt die Vorsitzende des Kirchenvorstands. Sie weiß, „dass ein solcher Auftritt auch gut für den Chor ist, so bleibt er in der Übung“.

Das sagt die Landeskirche Was in den Kirchen unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt ist und was nicht, das hat die Landeskirche Hannovers in ihrer Handlungsempfehlung definiert – auf Basis der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen, in diesem Fall der in Paragraf 9 geregelten Religionsausübung. Demnach müssen Kirchengemeinden ihr zuständiges Ordnungsamt über Gottesdienste informieren und dafür ein Hygienekonzept vorlegen. Gesang ist während dieser Gottesdienste für die Besucher untersagt, Musik selbst in der Kirche aber erlaubt. „Denn Musik ist Bestandteil der Verkündigungen, welche wiederum zum Gottesdienst gehören“, wie die Pressestelle der Landeskirche mitteilt. Nach Empfehlung der Landeskirche dürfen Blasinstrument-Ensembles sowie Chöre mit jeweils bis zu acht Personen mitwirken. Dabei müssen mindestens 1,50 Meter Abstand zueinander sowie eine Distanz von mindestens drei Metern zur musikalischen Leitung und zur Gemeinde eingehalten werden.

Aber nicht nur die Musiker freuen sich über die selten gewordenen Möglichkeiten zum Auftritt. „Die Resonanz der Gemeindemitglieder ist enorm, sie sind sehr dankbar“, sagt Bernstorf. Zum positiven Echo trägt auch bei, dass die Gottesdienstbesucher schon vor dem Gang in die Kirche, in der nach aktueller Verordnung bis zu 100 Personen sitzen dürfen, unterhalten werden. „Die meisten Leute kommen zehn bis 15 Minuten vorher. Zu diesem Zeitpunkt ist der Posaunenchor unserer Kirchengemeinde schon da und sorgt draußen vor der Kirche für Musik“, berichtet Marion Bernstorf.

In der großen Brelinger Kirche dürfen auch zu Corona-Zeiten 100 Gottesdienstbesucher sitzen. Quelle: privat

Posaunenchor verzichtet angesichts eisiger Temperaturen

Ebenfalls seit Corona-Beginn Standard: Gottesdienst „to go“, das Programm des jeweiligen Sonntags gibt es zum Mitnehmen für zu Hause. „Wir dachten, dass das Interesse irgendwann nachlässt, aber die Nachfrage ist ungebrochen“, sagt Bernstorf. Sie nennt als Beispiel die Wäscheleinen an den Friedhofskapellen in Brelingen und Oegenbostel sowie an der Kapelle in Negenborn. „Dort hängen wir im Vorfeld die Unterlagen für den Gottesdienst auf. Und immer ist alles vergriffen.“ Das gilt auch für die Zettel, die sich vor der Kirche befinden. „Ich habe beobachtet, dass viele Menschen sonntags auf dem Weg zum Brötchenholen einen Schlenker machen und sich den Gottesdienst mit nach Hause nehmen.“

Am Sonntag, 14. Februar, beginnt um 10 Uhr in der Brelinger Kirche St. Martini der nächste Gottesdienst, den Silke Noormann halten wird. Die Pastorin spricht für sich und für die Gemeinde, „dass man es mit Gesang einfach genießt“. Auf einen Programmpunkt müssen die Besucher aber verzichten: „Bei den aktuellen Temperaturen wird unser Posaunenchor nicht draußen spielen. Darauf haben die Musiker schon am vergangenen Sonntag verzichtet“, sagt Marion Bernstorf.

Von Stephan Hartung