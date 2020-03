Bissendorf-Wietze

Mitstreiter dringend gesucht: Die Christophoruskirche in Bissendorf-Wietze bereitet erneut ein Jazz- und Grillfest in diesem Jahr vor und ruft gemeinsam mit Ortsbürgermeister Daniel Leide Engagierte im Dorf zum Mitplanen auf. Das Fest rund um die Kirche steht für den 17. Mai im Terminkalender, aber zu dem Vorbereitungstreffen kommen Interessierte jetzt am Montag, 9. März, um 19 Uhr im Gemeindezentrum zusammen.

Auch Freunde und Besucher der vorangegangenen Feste sollen sich aufgerufen fühlen mitzumachen, betont das Organisationsteam in der Gemeinde mit Ira Wilkens und Sabine Jüngling. Christophorus gehört zur Kirchengemeinde St. Michaelis Bissendorf.

Ins Leben gerufen wurde die Veranstaltung in Bissendorf-Wietze vor fünf Jahren, um mit Unterstützung der örtlichen Wietze-Gemeinschaft Spenden zu sammeln für den neuen Glockenturm an der Kirche. Von da an wurde einmal im Jahr der Grill angeworfen, und unter den Klängen von Fredo Fleischmann und Band traf man sich am Christophoruskirchweg zu einer entspannten Sonntagsveranstaltung.

Von Ursula Kallenbach