Die Übergangslösung in mobilen Räumen ist beendet, das Gymnasium und die IGS Wedemark sind wieder unter festem Dach auf dem Campus W in Mellendorf untergebracht. Zwei Tage dauert der Abtransport der 38 Container.

Container am Schulzentrum haben ausgedient

