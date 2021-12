Mellendorf

Die Impfaktion gegen das Coronavirus in der Wedemark wird in der nächsten Woche fortgesetzt. Ein mobiles Impfteam der Region Hannover steht von Dienstag, 14., bis Freitag, 17. Dezember, jeweils von 10 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr in der Jugendhalle Mellendorf, Am Freizeitpark 1, bereit. Bislang hat es dort rund 1500 Impfdosen verabreicht.

Anders als andernorts gibt es also auch weiterhin eine Mittagspause. Diese können sich die Impfteams auch erlauben, ohne Wartende zu verärgern. Denn geimpft wird in der Wedemark auch weiterhin nur mit Termin, Spontanbesuche an der Jugendhalle sind deshalb zumindest vorerst vergebens.

Montag könnten weitere Termine folgen

Die Terminvergabe funktioniert über den Link „Terminvereinbarung“ auf der Internetseite der Gemeinde www.wedemark.de. Die Gemeinde hat die Termine am Freitag freigeschaltet. Gegen 15.45 Uhr war der Dienstag bereits ausgebucht. „Höchstwahrscheinlich“, so Gemeindesprecher Ewald Nagel, werden aber am Montag, 13. Dezember, weitere Termine freigeschaltet, da offenbar ein zweites Impfteam die Wedemark ansteuern soll. Impfungen ohne Termin könnte es dann am Dienstag, 21. Dezember, geben, fest steht dies aber noch nicht.

Für Freitagabend war der Antrittsbesuch von Regionspräsident Steffen Krach in der Wedemark angekündigt. Gemeinsam mit Bürgermeister Helge Zychlinski wollte er erst das Impfzentrum besichtigen. Danach stand ein Besuch des Eishockey-Derbys zwischen den Wedemark Scorpions und den Hannover Indians in der benachbarten Eisarena auf dem Programm.

Von Frank Walter