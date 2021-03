Wedemark

Die Schutzimpfungen gegen das Coronavirus in den Seniorenheimen in der Wedemark sind abgeschlossen. Im Berkhof bekamen am Freitag die letzten impfwilligen Bewohner und Mitarbeiter ihre zweite Spritze.

„Ich freue mich sehr, dass wir in den Einrichtungen der Wedemark die Sicherheit für alle massiv erhöhen konnten“, sagte Bürgermeister Helge Zychlinski. Am Freitag war das mobile Impfteam der Region Hannover im Alten- und Pflegeheim Hoffnung in Berkhof und versorgte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Bewohnerinnen und Bewohner mit ihrer zweiten Impfdosis. Auch die Gäste der Tagespflege wurden versorgt. Damit sind die Impfungen in den Einrichtungen im Gemeindegebiet nun abgeschlossen. „Ich danke allen Beteiligten für ihren Einsatz, besonders auch den Fachleuten vom Arbeiter-Samariter-Bund für ihre unermüdliche Arbeit“, sagte Zychlinski. Dass diese ihren Job gut verrichteten, davon überzeugte er sich am Freitag persönlich vor Ort.

Die erste, die an diesem Tag im Haus Hoffnung mit dem Biontech-Impfstoff versorgt wurde, war Marie-Luise Sander, die zudem am Freitag Geburtstag hatte. So konnte Bürgermeister Zychlinski der nun 86-Jährigen nicht nur zur endgültigen Immunisierung, sondern auch zum neuen Lebensjahr gratulieren, welches sie nun sehr sicher ohne Covid-19 begehen wird.

Von Frank Walter