Wedemark

Auch an diesem Wochenende und in der nächsten Woche gibt es in der Wedemark etliche Impfangebote, sowohl von der Region als auch von der Kirchengemeinde St. Michaelis in Bissendorf.

Sonnabend, 5. Februar, 10 bis 17 Uhr: Kinder von fünf bis elf Jahren können sich in der Jugendhalle, Am Freizeitpark 1, im Ortsteil Mellendorf impfen lassen. Hier ist ein Impfteam der Region im Einsatz. Um eine Anmeldung zur Kinderimpfung unter www.impfportal-niedersachsen.de wird gebeten.

Impfen in der Pfarrscheune

Sonntag, 6. Februar, 16 bis 17 Uhr: Die evangelisch-lutherische St.-Michaelis-Kirchengemeinde Bissendorf bietet eine Impfmöglichkeit für Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren an. Geimpft wird in der Bissendorfer Pfarrscheune, Am Kummerberg 2. Dr. Hans-Christian Schnabel bietet Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen mit Biontech oder Moderna an – ohne Termin und vorherige Anmeldung. Die Aktion wird am darauf folgenden Sonntag, 13.Februar, zur gleichen Zeit wiederholt.

Dienstag bis Freitag, 8. bis 11. Februar, 10 bis 16 Uhr: In der Woche impfen die Impfteams der Region erneut in der Jugendhalle in Mellendorf, Am Freizeitpark 1. Am Dienstag gibt es dort von 17.30 Uhr bis 21 Uhr zusätzlich eine Feierabendimpfung. Dazu sind Anmeldungen auf www.wedemark.de/terminvereinbarung möglich. Geimpft werden Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren. Erwachsene ab 30 Jahren erhalten den Impfstoff Moderna. Jüngere, Schwangere und Stillende werden mit Biontech geimpft. Booster-Impfungen werden in der Regel drei Monate nach der Zweitimpfung verabreicht.

Von Andreas Krasselt