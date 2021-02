Wedemark

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen steigt in der Gemeinde Wedemark nach einem kurzen Abschwächen der Kurve nun wieder an. Mit Stand Donnerstag, 11. Februar, gibt es aktuell 71 Erkrankte – am Mittwoch waren es noch 65. Der Inzidenzwert – also die Zahl der infizierten Menschen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, bildet mit 148,7 weiter die Spitze der 21 Regionskommunen. Der Durchschnitt liegt dort bei 100,1.

Einen sogenannten Hotspot gibt es indes nicht, heißt es auf Anfrage von Regionssprecher Christoph Borschel. Lediglich ein akuter Fall sei in einer Kita der Wedemark registriert. Weder in Schulen noch in Seniorenheimen gebe es seinen Angaben zufolge Auffälligkeiten. Die meisten Neuerkrankungen seien derzeit im familiären Umfeld zu finden. Bislang sind 19 Menschen in der Gemeinde an oder mit Corona gestorben.

Viele Ehrenamtliche wollen Senioren zum Impfen fahren

Unterdessen berichtet Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski nach dem Aufruf der Freiwilligenagentur von einer großen Resonanz. Aktuell hätten sich rund 40 Ehrenamtliche für Seniorenfahrten zum Impfzentrum nach Laatzen gemeldet. Das seien wesentlich mehr, als derzeit benötigt würden, sagt der Verwaltungschef. Denn nach dem Appell wurden innerhalb einer Woche bislang zwölf Fahrten unternommen. Die Freiwilligen fahren indes nicht ohne Vergütung. Die Gemeinde zahlt pro Kilometer 30 Cent, zudem seien die Fahrer versichert.

Bislang sei es aber so gewesen – „typisch Wedemark“ –, dass die Ehrenamtlichen weitgehend auf ein Kilometergeld verzichten wollten, sagt Zychlinski lobend.

Von Sven Warnecke