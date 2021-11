Wedemark

Die Gemeinde Wedemark hat gemeinsam mit der Polizei gastronomische Betriebe auf die Einhaltung der 2-G-Regelung überprüft. Das Ergebnis: Alle Betriebe hielten die Regeln im Wesentlichen ein. Die Kontrollen werden in nächster Zeit fortgesetzt.

Mitarbeiter des Ordnungsamtes kontrollierten gemeinsam mit Polizisten in 14 gastronomischen Betrieben in der Wedemark die Einhaltung der 2-G-Regeln. Diese gemeinsame Aktion war Teil der Maßnahmen des Krisenstabes der Gemeinde zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.

Kontrollen stoßen auf Verständnis

Die neueste Allgemeinverfügung zur Eindämmung der Pandemie erlaubt den Zutritt zur Gastronomie nur Geimpften und Genesenen mit entsprechendem Nachweis. Das positive Ergebnis der unangekündigten Besuche: Die Gastronomiebetriebe in der Wedemark setzen die 2-G-Regelung aus Sicht der Gemeindeverwaltung gewissenhaft um. Kriterien wie die Einlasskontrollen und die Überprüfung des Impfstatus der Gäste sowie der Belegschaft blieben ohne Beanstandungen. Die Kontrollteams stellten lediglich kleinere Verstöße fest – beispielsweise, dass der vorgeschriebene Hygieneplan in einer verschlossenen Schublade lag, die der anwesende Mitarbeiter ad hoc nicht öffnen konnte. Bei den Restaurantgästen und Gastronomen stießen die Kontrollen Gemeindesprecher Ewald Nagel zufolge auf Verständnis.

Die Gemeinde kündigt an, die Einhaltung der 2-G-Regelung auch weiterhin zu überprüfen. Neben gastronomischen Betrieben, die auch künftig in unregelmäßigen Abständen kontrolliert werden sollen, müssten auch Fitnessstudios und Sporthallennutzer mit dem Besuch eines Kontrollteams rechnen, so Gemeindesprecher Ewald Nagel.

