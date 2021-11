Wedemark

Die Gemeinde hofft auf ein Impfzentrum in der Wedemark. Sie selbst trifft Vorsichtsmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie – und will gemeinsam mit der Polizei auch strenger als bislang kontrollieren, ob sich alle an die gesetzlichen Regeln halten.

Als Impfzentrum geeignete Gebäude wären vorhanden

Die Region Hannover baut ihr Impfangebot auch in dieser Woche weiter aus. Feste Impfstationen gibt es nun in Barsinghausen, Burgdorf, Garbsen, Hannover, Hemmingen, Laatzen, Neustadt, Seelze und Ronnenberg an insgesamt einem Dutzend Stellen. Doch warum fehlt die Wedemark in der lange Liste?

Wie Bürgermeister Helge Zychlinski auf Nachfrage sagte, habe die Gemeindeverwaltung durchaus Interesse bekundet: „Wir haben unseren Finger gehoben.“ Allerdings verfüge die Region Hannover nur über begrenzte Interessen an Impfteams, weshalb man im ersten Schritt nicht zum Zuge gekommen sei. Zychlinski hofft aber, dass zeitnah auch ein Impfzentrum in der Wedemark seinen Betrieb aufnehmen wird. Aus seiner Sicht gebe es gleich mehrere geeignete Gebäude dafür in der Wedemark, je nach benötigter Größe für eine oder zwei Impfstraßen. Die Region ihrerseits hat angekündigt, die Zahl der Teams in dieser Woche aufstocken und das Impfangebot sukzessive ausbauen zu wollen – vielleicht dann ja auch in der Wedemark.

Das sind die aktuellen Corona-Zahlen

Aktuell meldete die Region Hannover für die Wedemark am Montagmittag 106 erkrankte Personen, 26 Personen sind seit Beginn der Pandemie in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Gemeinde lag am Montag bei 201,6 und damit deutlich höher als der Wert von 179,7 für die gesamte Region Hannover.

Auf die Steigerung der vergangenen Wochen muss auch die Gemeinde Wedemark reagieren. Deshalb wird sie ihre gemeindeeigenen Veranstaltungsräume wie beispielsweise das Bürgerhaus Bissendorf aktuell nicht mehr an Außenstehende vermieten. „Bereits geschlossene Nutzungsvereinbarungen mit Unternehmen oder Vereinen werden wir kündigen“, teilte das Rathaus dazu mit. Das gilt nicht für Veranstaltungen der Fraktionen und Gruppen des Gemeinderates sowie dienstliche Angelegenheiten der Gemeindeverwaltung.

Gemeinde will Betriebe strenger kontrollieren

Für alle übrigen öffentlichen Veranstaltungen der Gemeinde einschließlich Kulturveranstaltungen ist ab sofort der 2-G-Standard verbindlich. Das gilt auch für Vorhaben mit weniger als 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Bereits gekaufte Eintrittskarten nimmt die Gemeinde auf Wunsch zurück. Die Sporthallen stehen den Vereinen weiterhin zur Verfügung, allerdings gilt auch dort die 2-G-Regel.

Zudem kündigt die Gemeindeverwaltung an, die Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln künftig auch strenger zu kontrollieren. Teams aus Polizei, Gemeindeverwaltung und Gesundheitsamt werden beispielsweise in der Gastronomie, in Fitnessstudios und Spielhallen prüfen, ob die vorgeschriebenen Maßnahmen zum Schutz der Kunden wirklich eingehalten werden.

