Wedemark

Angesichts der stark steigenden Corona-Zahlen auch in der Wedemark bereitet sich die Gemeinde auf die Omikron-Welle vor. Für sensible Bereiche wie die Feuerwehr und die Kläranlage gilt ein Notfallmodus, die Politik soll bis auf Weiteres nicht mehr in Präsenz tagen. Und: Nach einer Häufung von Corona-Fällen hat die Gemeindeverwaltung eine Kindertagesstätte schließen müssen.

Wedemärker Kindertagesstätte KitamitTu bleibt drei Tage geschlossen

Die Auswirkungen der Omikron-Welle haben Eltern der rund 125 Kinder der Kindertagesstätte KitamiTu in Mellendorf – größte Kita der Wedemark – bereits zu spüren bekommen. Weil laut Bürgermeister Helge Zychlinski (SPD) rund ein Drittel der Erzieher dort positiv auf das Coronavirus getestet wurde, war die Einrichtung am Mittwoch und Donnerstag geschlossen. Dies bleibt auch noch am Freitag, 14. Januar, so. Die Infektionen habe es gegeben, obwohl laut Zychlinski die Booster-Rate in den Kitas hoch sei. Wie Gemeindesprecher Ewald Nagel am Donnerstagnachmittag auf Nachfrage mitteilte, ist die KitamiTu die einzige Kindertagesstätte, die derzeit geschlossen ist. „Am Montag soll sie wieder öffnen.“

„Wir müssen uns aber darauf einstellen, dass dies weitere Einrichtungen treffen kann“, sagte der Bürgermeister mit Blick auf coronabedingte Schließungen. Das Land stelle zwar für die über Dreijährigen Schnelltests zur Verfügung, eine Testpflicht gebe es jedoch nicht. „Ich würde mir wünschen, dass viele Eltern die Tests für ihre Kinder nutzen.“ Die Gemeinde versorge zudem auf eigene Kosten die Kinder in Krippen und bei der Kindertagespflege mit Testkits.

Feuerwehr ist im Pandemiemodus

Ein Bereich, der unbedingt einsatzfähig bleiben müsse, ist die Gemeindefeuerwehr. Schon vor Weihnachten sei das Einsatzpersonal, das im Alarmfall ausrücke, so weit wie vertretbar minimiert worden. So könnten Kontakte untereinander auf das Notwendige reduziert werden, sagte Zychlinski – dazu gehöre auch, dass bei Einsatzfahrten die Mittelplätze möglichst frei blieben. Die größeren Wehren hätten zudem voneinander getrennte Gruppen gebildet, um so eine Durchseuchung im Fall einer Infektion zu verhindern. „Die Kräfte im Einsatz sind zudem zu 100 Prozent geimpft und geboostert“, berichtete der Bürgermeister. Als zusätzliche Sicherheit werden alle Einsatzkräfte getestet – nach dem Einsatz, da davor die Zeit fehlt.

Um die Kontakte weiter zu reduzieren, wurden alle Jahresversammlungen und Übungsdienste der Gemeindefeuerwehr bis auf Weiteres abgesagt. Da die Aktiven beim Nachwuchs als Betreuer fungieren, gibt es für die Jugend- und Kinderfeuerwehren derzeit auch kein Programm.

Kläranlagenmitarbeiter arbeiten in getrennten Kohorten

Im Bereich der Gemeindeverwaltung sei das Thema Homeoffice „intensiv ausgereizt“, sagte Zychlinski – sofern die Tätigkeit dies zulässt, müssen die Mitarbeitenden nicht im Büro arbeiten. Ein besonders sensibler Bereich sei die kommunale Kläranlage, die keinesfalls ohne das passende Fachpersonal dastehen dürfe. „Diese Mitarbeiter sind bereits seit einiger Zeit im Schichtbetrieb tätig“, erläuterte der Bürgermeister. Die gebildeten Kohorten begegneten sich im Dienst nicht. Zudem habe man eine tägliche Testpflicht der Mitarbeiter angeordnet.

Politik soll in Videokonferenzen tagen

Bis auf Weiteres soll die Politik in der Wedemark auf Sitzungen in Präsenz verzichten. Das betrifft die Ratssitzung am 24. Januar ebenso wie Ausschusssitzungen, die allesamt als Videokonferenzen stattfinden sollen. Der Bürgermeister will die Ortsbürgermeister bitten, sich informell mit ihren jeweiligen Ortsräten abzustimmen. Die Haltung der Ortsräte soll dann durch eine Anhörung der Ortsbürgermeister in Entscheidungsprozesse einfließen. Im Rat Ende Januar soll dieser zudem beschließen, dass im Notfall der Verwaltungsausschuss bestimmte Ratsbeschlüsse ersetzen kann – beispielsweise für den Fall, wenn der Rat wegen vieler Omikron-Fälle nicht mehr beschlussfähig sein sollte.

Von Frank Walter