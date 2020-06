Mellendorf

Podcasts, die im Internet als eine Art Nachrichtenhörspiele über die Corona-Pandemie und deren Folgen aufklären, haben zurzeit Hochkonjunktur. Doch nicht nur der Virologe Professor Christian Drosten aus Berlin beantwortet auf diesem Wege regelmäßig drängende Fragen von Wissenschaftsjournalisten, auch das Gymnasium Mellendorf hat nun einen eigenen Podcast dieser Art. Drei Schüler interviewen im Format „Frag das GM“ die Schulleitung und Lehrkräfte zu den aktuellen Entwicklungen im Schulbetrieb.

Müssen wir in der Schule eine Maske tragen? Schreiben wir noch Klassenarbeiten? Wird der Unterricht gekürzt? Fragen über Fragen trudelten in den vergangenen Tagen und Wochen am Gymnasium ein. Gleichzeitig wuchs der Bedarf nach Antworten, sodass sich auf Initiative der Schulleitung drei Schüler des neunten Jahrgangs – Lukas Kreft, Jonathan Reil und Jakob Strehl – an die Entwicklung eines Podcasts setzten. In der ersten Folge von „Frag das GM“ beantwortet die Schulleitung nun verschiedene Fragen zum Thema Corona, und auch in der zweiten Folge kann der Wissensdurst der Schüler, diesmal von Lehrkräften, befriedigt werden.

Anzeige

Podcast auch zum Nachlesen

Die Podcastmacher hoffen, dass die meisten Schüler nun wissen, dass keine Maskenpflicht im Unterricht besteht. Ebenso konnte geklärt werden, dass in den Klassen fünf bis zehn möglichst auf Klassenarbeiten verzichtet wird. In Folge fünf der Reihe geht es schon um den Blick auf die Zeit nach den Ferien: Werden alle Kinder und Jugendlichen versetzt in diesem Sommer – auch mit mehreren Fünfen auf dem Zeugnis? Kurz: Es bleibt spannend.

Weitere HAZ+ Artikel

Die Schulleitung hat den drei Jugendlichen inzwischen passenderweise drei Masken und ein Dankeschön überreicht – durchaus in der Hoffnung, dass diese Art der Informationsweitergabe auch nach der Corona-Zeit erhalten bleibt. Die Folgen können über jundl.ddns.net/fragdasgm/ nachgehört oder nachgelesen werden. Wer das Schülertrio kontaktieren möchte, kann das über die Schulhomepage www.gymnasiummellendorf.de/schulleben/podcast tun.

Lesen Sie auch

Von Elena Everding