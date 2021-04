Wedemark

Das jüngste Corona-Schnelltest-Angebot in der Wedemark wird schon kurz nach seinem Start weiter ausgedehnt. Künftig können sich auch die Resser im Kleinbus testen lassen, er macht jede Woche bei ihnen im Ort Station.

Schnelltests gibt es auf dem Frischmarkt-Parkplatz

Wie Resses Ortsbürgermeister Jochen Pardey jetzt mitteilte, wird das Testmobil jeweils mittwochs von 9 bis 11 Uhr auf dem Parkplatz des Frischmarktes stehen, das erste Mal am 21. April. Das habe sich durch Rücksprache mit dem Frischmarktbetreiber Torsten Pagel, dem Dienstleister Caspar & Dase aus Mellendorf und Bürgermeister Helge Zychlinski klären lassen.

Interessierte können Termine für Schnelltests am Mobil auf www.schnelltest-wedemark.de buchen. Das Prozedere ist dort ausführlich erläutert. Außerdem seien dem Schaukasten an der Zufahrt zum Resser Frischmarkt Informationen zu entnehmen – „damit möglichst viele Einwohnerinnen und Einwohner des Ortes dieses sehr sinnvolle Angebot nutzen können“, wie Pardey mitteilte.

Getestet wird in Mellendorf, Gailhof und mobil

Außer in Resse macht der Testbus regelmäßig montags von 14 bis 17 Uhr in Elze (Edeka Lüders), mittwochs von 13 bis 15 Uhr in Hellendorf (Am Borstelberge 19), donnerstags von 8 bis 10 Uhr in Mellendorf (Rathaus) und von 13 bis 16 Uhr in Bissendorf (Landmarkt am Amtshaus) sowie freitags von 12 bis 15 Uhr in Wennebostel (Edeka Lüders) Station.

Ebenfalls auf www.schnelltest-wedemark.de buchen lassen sich Termine im stationären Testzentrum an der Industriestraße 40 in Mellendorf. Eine weitere Drive-In-Teststation befindet sich auf dem Grundstück von Ebeling Logistik in Gailhof. Getestet wird dort montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 16 Uhr, mittwochs von 14 bis 21 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 14 Uhr. Man kann auf www.sozialstation-wedemark.de oder per Telefon (05130) 5800691 Termine vereinbaren, aber auch spontan vorbeifahren.

Alle diese Testangebote sind für die Bürger einmal pro Woche kostenlos. Die Organisatoren rechnen über die Kassenärztliche Vereinigung mit dem Bund ab.

Von Frank Walter