Bislang haben die Impfteams im Auftrag der Region in der Jugendhalle in Mellendorf rund 5000 Impfdosen verabreicht. Die allermeisten davon, so Bürgermeister Helge Zychlinski (SPD), seien Booster-Impfungen gewesen. Es habe aber erfreulicherweise auch Erst- und Zweitimpfungen gegeben, ohne dass er eine konkrete Zahl nennen konnte.

„Aktuell lässt die Nachfrage allerdings deutlich nach. Es gibt reichlich freie Impftermine“ – das sei in der Wedemark nicht anders als in der übrigen Region Hannover, so Zychlinski. Deshalb werde es künftig wohl auch mehr Angebote ohne Termin geben. Um aber auch diejenigen zu erreichen, denen die Impfzeiten von 10 bis 16 Uhr in der Jugendhalle nicht passen, hat die Gemeinde Wedemark nun ein „Late-Night-Impfen“ für Freitag, 21. Januar, organisiert. Und auch die Kirchengemeinde Bissendorf unterbreitet Interessierten für denselben Tag ein Impfangebot.

Booster-Impfung in der Wedemark am 21. Januar bis 22 Uhr

Wer einen Booster-Termin tagsüber nur schwer mit dem Alltag vereinbaren kann, hat die Möglichkeit, ein Angebot am Freitagabend, 21. Januar, zu nutzen und mit dem „Late-Night-Impfen“ ins Wochenende zu starten. Das Mehrgenerationenhaus Wedemark (MGH) im Gebäude der Berthold-Otto-Schule, Gilborn 6 in Mellendorf, bietet für diesen Tag von 19 bis 22 Uhr Immunisierungstermine an – ausschließlich für Booster-Impfungen. Interessierte erhalten einen Termin, wenn sie sich per E-Mail an nicole.wolf@wedemark.de anmelden. Folgende Angaben müssen in der E-Mail unbedingt enthalten sein: Name, Vorname, Geburtsdatum, Tag der letzten Impfung und Telefonnummer. Der Termin wird dann per E-Mail zugesendet.

„Wir wollen mit dem ,Late-Night-Impfen‘ Zielgruppen erreichen, die sich aus Termingründen sonst nicht so einfach boostern lassen können“, sagt Nicole Wolf vom MGH-Team. Im Mehrgenerationenhaus wurden bei vorherigen Aktionen bereits 360 Personen geimpft. Engagierte ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der DLRG Wedemark und der Praxis Dr. Ullrich aus Mellendorf unterstützen das Angebot und arbeiten auch bei der nächsten Aktion mit dem MGH zusammen. „Wir sind sehr dankbar für diese tolle Unterstützung“, sagt Wolf.

Auch Kirchengemeinde Bissendorf bei Impfkampagne dabei

Ebenfalls für Freitag, 21. Januar, bietet Dr. med. Hans-Christian Schnabel in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde St. Michaelis in der Bissendorfer Pfarrscheune, Am Kummerberg 2, eine offene Impfaktion zum Schutz vor dem Coronavirus an. Von 16 bis 18 Uhr haben Bürgerinnen und Bürger ab zwölf Jahren die Möglichkeit, sich ohne Termin oder vorherige Anmeldung mit dem Impfstoff von Biontech oder Moderna impfen zu lassen – Jugendliche in Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten.

Möglich sind Erst- und Zweitimpfungen sowie die Auffrischungsimpfung (Booster) nach den Vorgaben der Ständigen Impfkommission. Abstellmöglichkeiten für Autos bestehen auf dem Parkplatz des Gemeindehauses und vor dem Bissendorfer Friedhof. Mitzubringen sind möglichst der Impfpass zur Dokumentation der erfolgten Impfung und etwas Geduld für den Fall, dass das Angebot von vielen Menschen gleichzeitig angenommen wird.

„Die Covid-19-Schutzimpfung ist aus unserer Sicht ein Ausdruck von Solidarität mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesundheitswesen und all den Menschen, denen dieser Schutz aus individuellen Gründen nicht möglich ist.“ So begründen Pastorin Wibke Lonkwitz und Pastor Thorsten Buck diesen Schritt. „Wir freuen uns, dass durch die Unterstützung von Dr. Schnabel ein weiteres unkompliziertes Angebot zur Impfung auch in Bissendorf möglich ist.“

