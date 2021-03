Wedemark

Verstoßen manche Wedemärker bewusst gegen die Verordnung zum Corona-Infektionsschutz? Und feiern Feste, obwohl dies nicht nur gefährlich, sondern auch strikt verboten ist? Wedemarks Bürgermeister Helge Zychlinski hat Hinweise darauf – und appelliert nun an alle Einwohner, solcherlei Treiben zu unterlassen. Zugleich hat die Gemeinde mit regelmäßigen Schnelltest für ihre Kita- und Schulmitarbeiter begonnen und die Schulen mit neuer Schutzausrüstung ausgestattet.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Wir horchen aber kein Kind aus“

Angesprochen auf die hohe Zahl der aktuellen Corona-Fälle in der Wedemark wurde der Bürgermeister im Onlinepressegespräch deutlich: „Teils Kindergeburtstage, teils Familienfeiern“ seien schuld an den derzeit geballt auftretenden Fällen. Diese Informationen ziehe man beispielsweise aus Gesprächen in den Kindertagesstätten. Wenn man dabei eine gewisse Beweislage sehe, melde man das auch durchaus an die Region Hannover weiter. Diese ist einerseits als Gesundheitsbehörde für die Nachverfolgung von Kontakten der Infizierten zuständig, aber auch als Bußgeldstelle für die Ahndung von Verstößen. „Wir horchen aber kein Kind aus“, versicherte Zychlinski.

Sein deutlicher Appell an alle Wedemärker: „Bitte verschiebt eure Feiern. Das ist kein adäquates Verhalten. Und es ist ungerecht, Kinder zum Teil eines Regelverstoßes zu machen.“

Getestet wird durchs offene Autofenster

Um die weitere Corona-Ausbreitung zu reduzieren, werden Erzieherinnen und Erzieher der kommunalen Kindertagesstätten ebenso wie an den Schulen tätiges Personal und weiterer Einrichtungen mit Publikumsverkehr seit vergangener Woche systematisch auf Corona getestet. Der Fachpflegedienst Caspar & Dase GmbH in Mellendorf übernimmt die Tests für die Gemeinde. Kostenlose Schnelltests für alle Bürger, wie sie die Nachbarkommune Langenhagen am Montag begonnen hat, seien in der Wedemark hingegen noch nicht diskutiert worden, so Zychlinski. „Da würde ich abwarten, was da aus Berlin kommt.“

Der Ablauf für die Gemeindeangestellten soll möglichst einfach, schnell und reibungslos sein. Die Testwilligen können mit dem Auto an der Industriestraße vorfahren. Zwei Mitarbeiterinnen des Pflegedienstleisters empfangen die Gemeindemitarbeiter in einem Zelt und nehmen die Proben durch das heruntergelassene Autofenster. Wer nicht mit dem Auto kommt, kann auch zu Fuß vom nahen Bahnhof dort vorbeigehen. Bereits nach 20 Minuten gibt es die Gewissheit, ob Coronaviren gefunden wurden. Sollte es positive Testergebnisse geben, werden die Mitarbeiter vom Dienst freigestellt und zu PCR-Tests geschickt.

Zwei von drei Mitarbeitern lassen sich testen

130 kommunale Mitarbeiter hätten sich für die Prozedur freiwillig gemeldet, teilt Gemeindesprecher Ewald Nagel mit. „Etwa zwei Drittel machen mit“, nannte der Bürgermeister auf Nachfrage die Relation. Ihre Tests werden nun wöchentlich wiederholt. Am Mittwoch, 3. März, sind alle Personen erstmals durchgetestet, dann beginnt die Prozedur am Donnerstag von vorn.

Für vorerst vier Wochen hat die Gemeinde die Vereinbarung zum Testen geschlossen. „Dann bewerten wir die Situation neu“, sagte Zychlinski. „Wenn der Bedarf weiterhin besteht, werden wir die Aktion auch fortsetzen.“ Die Gesundheit der Kollegen liege ihm am Herzen, und er sei froh, mit Caspar & Dase einen so flexiblen und effektiven Partner gefunden zu haben, der sich auf die Bedürfnisse der Gemeinde einstellen könne. Bereits drei Tage nach der Auftragserteilung waren die ersten Tests erfolgt.

80 Wedemärker gelten aktuell als Corona-positiv Nach Tagen mit einer im Regionsvergleich sehr hohen Sieben-Tage-Inzidenz steht die Wedemark aktuell wieder etwas besser da. Das Gesundheitsamt der Region Hannover meldete am Montagmittag eine Inzidenz von 102,4. Damit lag die Gemeinde sogar knapp unter dem Regionsschnitt von 107,6. Aktuell gelten 80 Wedemärker als infiziert. Die Gesamtzahl der Fälle seit Ausbruch der Pandemie ist damit auf 634 gestiegen. Zur Veranschaulichung: Das entspricht in etwa der Einwohnerzahl des Ortsteils Gailhof. Bislang sind gemeindeweit 20 Menschen in Zusammenhang mit Corona gestorben.

Gemeinde kauft Spuckschutz für die Lehrerpulte

Finanziert werden sollen die Tests zur Hälfte vom Land Niedersachsen, die Zusage dafür gibt es. Die Gemeinde Wedemark selbst wird sich die Testaktion für die ersten vier Wochen 10.000 Euro kosten lassen. Und: „Den freien Trägern in der Kinderbetreuung in unserer Gemeinde bieten wir an, ihre 50 Prozent zu übernehmen“, stellte der Bürgermeister in Aussicht. Die freien Kita-Träger seien entsprechend informiert worden. Allerdings müssten dieses die Schnelltests selbst organisieren, da die Kapazitätsgrenzen der kommunalen Aktion erreicht seien.

Die Wedemark erreicht hat mittlerweile ein weiterer Schwung Schutzausstattung für die Schulen – gerade mit Blick auf die Zeit, wenn wieder mehr Schüler in den Präsenzunterricht zurückkehren werden. Angeschafft wurden Dinge wie Spuckschutzwände für Lehrerpulte, CO2-Ampeln und Masken für Lehrer. Man habe sich dabei an den Wünschen der Schulen orientierte, sagte Zychlinski. Im ersten Schritt hat die Gemeinde dafür 40.000 Euro ausgegeben, weitere Beschaffungen sollen folgen. Gefördert werden auch diese Ausgaben vom Land Niedersachsen.

Von Frank Walter