Wedemark

Das Gesundheitsamt der Region Hannover meldet für die Wedemark weiter schwankende Corona-Zahlen. Am Mittwochmittag nannte Regionssprecher Christoph Borschel eine Zahl von aktuell 34 positiv getesteten Personen. Am Dienstag waren es 36, am Montag 38, am Donnerstag, 7. Januar, jedoch nur 31 aktuelle Fälle gewesen.

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz steht die Wedemark weiterhin vergleichsweise gut da. Am Mittwoch betrug dieser Wert 56,2, regionsweit lag er hingegen bei 153,1 Neuinfektion je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Schlusslichter in der Region waren am Mittwoch Seelze, Langenhagen und Garbsen mit Inzidenzen von jeweils mehr als 220. Besser als die Wedemark stand nur Wunstorf mit einem Wert von 40,3 da. Seit Beginn der Corona-Pandemie sind insgesamt 412 Wedemärker positiv auf das Virus getestet worden.

Von Frank Walter