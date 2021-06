Wedemark

Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Wedemark ist auf Null gesunken. Das teilte die Region Hannover am Donnerstag mit. Schon an den Tagen zuvor hatte sich eine sinkende Tendenz abgezeichnet. Am Dienstag hatte der Wert bei gelegen, am Mittwoch bei 3,3.

Mit dem niedrigen Wert, den die Wedemark das bis dahin letzte Mal am 19. August 2020 erreicht hatte, ist die Gemeinde aber nicht allein. Fünf weitere Kommunen in der Region Hannover verzeichnen ebenfalls eine Inzidenz von 0,0: Burgdorf, Isernhagen, Pattensen, Springe und Wennigsen. Den höchsten Wert hat aktuell Burgwedel mit 28,9.

Inzidenz der Region ist einstellig

Für die Lockerungen der Corona-Regeln ist jedoch die Inzidenz der Region Hannover ausschlaggebend. Diese ist am Donnerstag auf 9,8 gesunken und liegt damit seit Langem erstmals wieder im einstelligen Bereich. Insgesamt sind aktuell 271 Menschen in der Region mit dem Coronavirus infiziert. Zum Vergleich: Am Donnerstag vor einer Woche waren es noch 451 Infizierte.

In der Wedemark sind derzeit fünf Menschen mit dem Virus infiziert. Seit Ausbruch der Pandemie wurden 923 Wedemärkerinnen und Wedemärker positiv auf Corona getestet.

Von Thea Schmidt