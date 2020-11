Wedemark

Auch in der Gemeinde Wedemark steigen die Corona-Zahlen wieder an. Das Gesundheitsamt der Region Hannover meldete am Donnerstagmittag 25 Infizierte, tags zuvor waren es noch 21 gewesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg damit von 42,8 auf 56 an. Insgesamt haben sich im Verlauf der Pandemie bisher 126 Wedemärker infiziert.

Von Frank Walter